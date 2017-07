“Los Amigos”, la domenica de Le Staffe a Padova

Appuntamento da non perdere per grandi e piccini domenica 23 luglio dalle ore 19 a "Le Staffe" di via ippodromo a Padova: saranno di scena i "Los Amigos" .

Sarà presentato lo spettacolo della storia tra l’uomo e il cavallo, rappresentando le

più grandi discipline equestri del mondo. Redini lunghe, poste ungheresi, volteggio accademico, volteggio cosacco, lavoro in libertà con i cavalli. Questi gli stili che Andrea Coppiello e il gruppo dei “Los Amigos” esibiranno per il pubblico presente

Uno spettacolo da non perdere, che saprà dare ad adulti e bambini emozioni spettacolari.