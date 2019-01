“Domenica a teatro” a Cittadella con “I maggiordomi”

Torna anche quest’anno, a gennaio e febbraio 2019, al teatro Sociale di Cittadella “Domenica a teatro”, la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e i ragazzi. Appuntamento sempre alle ore 16 al Teatro Sociale.

Scarica il depliant della rassegna

Domenica 10 febbraio

Pantakin Circoteatro

“I maggiordomi”

di e con Carla Marazzato, Manuele Candiago ed Emanuele Pasqualini

Scopri tutti gli spettacoli “Domenica a teatro” a Cittadella

Provate ad immaginare una sorta di OPEN DAY di una Scuola Internazionale di Maggiordomi alla quale partecipano un ex domatore di circo, una cameriera che sogna di diventare una vedette ed un ex galeotto dalle mani fatate... Riusciranno i nostri personaggi a rimanere impeccabili e granitici o il loro passato e i loro desideri torneranno a tormentarli? Non vi resta che venire a scoprirlo!

Abbiamo provato a cercare nella magia oltre al suo lato di meraviglia, quello più teatrale, che va aldilà della semplice esibizione tecnica, l’aspetto più legato alla commedia, alla creazione di personaggi e ugualmente abbiamo cercato di fare con il movimento. Abbiamo provato a raccontarvi una storia o meglio tre storie che si intrecciano e che si confrontano avendo come comune denominatore una professione molto particolare come quella de I MAGGIORDOMI ed uno stile interpretativo legato al clown moderno.

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/domenica-a-teatro?view=article&id=2235:pantakin-circoteatro-i-maggiordomi&catid=385&idrassegna=97

Dettagli

Inizio spettacoli ore 16

Prezzo dei biglietti: intero euro 6 - ridotto euro 4

I biglietti saranno in vendita dall’8 gennaio 2018 presso la Pro Loco dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12. Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo, presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.

Per informazioni

Comune di Cittadella

Uff. Attività Culturali: Tel. 049 9413473

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627

Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.procittadella.it - www.arteven.it

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/domeniche-teatro-tutti-i-bambini

Gallery