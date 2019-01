“Domenica a teatro” a Cittadella con “Robin Hood”

Torna anche quest’anno, a gennaio e febbraio 2019, al teatro Sociale di Cittadella “Domenica a teatro”, la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e i ragazzi. Appuntamento sempre alle ore 16 al Teatro Sociale.

Domenica 17 febbraio

Il Gruppo del Lelio

“Robin Hood”

scritto e diretto da Angelo Lelio

con Fabia Ceccon, Angelo Lelio, Dario Zisa, Barbara Scalco

Cosa potrà mai succedere a tre sgangherati personaggi che, scappando da chissà quale marachella, decidono di rifugiarsi in un teatro? Felici di aver scampato il pericolo, non si rendono conto che una trappola ben peggiore sta per incastrarli: un egocentrico regista fa dei provini per allestire lo spettacolo “Robin Hood”. Senza via di scampo, i tre sfortunati ce la metteranno tutta per dar vita alla storia, sfoderando idee impensabili, coinvolgendo il pubblico, ripescando i talenti più nascosti e dimenticati. Un pezzo alla volta, come fosse un puzzle! Scopriranno così il senso del gioco di squadra, la soddisfazione di portare avanti un obiettivo comune e comprenderanno che le difficoltà possono essere superate e le insicurezze dimenticate. Se lo vorrete, qualche pezzo di questo puzzle potrà essere recitato in inglese.

Dettagli

Inizio spettacoli ore 16

Prezzo dei biglietti: intero euro 6 - ridotto euro 4

I biglietti saranno in vendita dall’8 gennaio 2018 presso la Pro Loco dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12. Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo, presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.

Per informazioni

Comune di Cittadella

Uff. Attività Culturali: Tel. 049 9413473

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627

Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.procittadella.it - www.arteven.it

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/domeniche-teatro-tutti-i-bambini

