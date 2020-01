“Domenica a teatro” a Cittadella con “Peter Pan”

Torna anche quest’anno, a gennaio e febbraio 2020, al teatro Sociale di Cittadella “Domenica a teatro”, la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e i ragazzi. Appuntamento sempre alle ore 16 al Teatro Sociale.

Domenica 19 gennaio 2020 ore 16

Il Gruppo del Lelio

Peter Pan

dal romanzo di James Matthew Barrie

adattamento di Angelo Lelio

con Fabia Ceccon, Angelo Lelio, Nicolò Cumerlato, Dario Zisa

musiche Stefano Marchioro

regia Angelo Lelio

Spettacolo consigliato a partire dai 3 anni

Dettagli

Capolavoro di James Matthew Barrie, Peter Pan rispecchia sicuramente i problemi delle nuove generazioni: la fuga dalle responsabilità, l’insaziabilità di avventure, la superficialità nei rapporti. Si tratta, certamente, di caratteristiche non solo maschili, come ci fa capire lo stesso autore quando, nella prima messa in scena del suo romanzo, fa interpretare il ruolo di Peter a una donna. Ma Peter non è un eroe: il suo fuggire e la sua spavalderia lo rendono vulnerabile, insicuro, triste. Abbiamo voluto proporre, attraverso una fiaba ricca di risate e colpi di scena, lo spunto per un’importante riflessione: impariamo ad ascoltare i nostri “bimbi sperduti”, accompagniamoli lungo quel meraviglioso percorso che è la vita. Crescere è sicuramente l’avventura più bella!

Inizio spettacoli

ore 16

Prezzo dei biglietti

Intero euro 6 | ridotto euro 4

In vendita a partire dal 2 gennaio 2020 presso la Pro Loco Cittadella dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 12

Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.

Per informazioni

Teatro Sociale tel. 348 0090061

Pro Cittadella tel. 049 5970627

Comune di Cittadella Ufficio Attività Culturali tel. 049 9413473

www.procittadella.it - www.arteven.it

