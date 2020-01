“Domenica a teatro” a Cittadella con “Raperonzolo”

Torna anche quest’anno, a gennaio e febbraio 2020, al teatro Sociale di Cittadella “Domenica a teatro”, la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e i ragazzi. Appuntamento sempre alle ore 16 al Teatro Sociale.

Domenica 2 febbraio 2020 ore 16

Stivalaccio Teatro

Raperonzolo

di Michele Mori

con Sara Allevi e Giulio Canestrelli

maschere e pupazzi StivaLAB, Sara Allevi, Giulio Canestrelli

costumi Antonia Munaretti

scenografia Alberto Nonnato

disegno luci Matteo Pozzobon

regia Michele Mori

Ho un languirono che non mi abbandona,

ci penso e ripenso da più di mezz’ora.

Mi ronza in testa come fa un’ape,

adesso ho capito, ho voglia di RAPE!

Questa storia parla di amore e di crescita, ma anche di separazione. La nostra Raperonzolo è frutto dell’amore di due genitori qualunque, non di un re e di una regina, ma proprio come una principessa verrà cresciuta, ricoperta d’affetto e regali, di attenzioni pian piano sempre più soffocanti. Colpa di una mamma iperprotettiva, gelosa della propria bambina e proprio per questo disposta a tutto pur di proteggerla. Ma non si può tener legato l’amore e un giorno Raperonzolo sentirà la voglia di scoprire il mondo e di seguire le proprie passioni. Ecco quindi i primi scontri tra madre e figlia, tra Raperonzolo e quella che ai suoi occhi diverrà una strega cattiva. Ritroviamo nella storia di Raperonzolo, comportamenti, frasi e personaggi che ci ricordano il nostro quotidiano, il tutto affrontato con semplicità e divertimento.

Stivalaccio Teatro

Inizio spettacoli

ore 16

Prezzo dei biglietti

Intero euro 6 | ridotto euro 4

In vendita a partire dal 2 gennaio 2020 presso la Pro Loco Cittadella dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 12

Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.

Per informazioni

Teatro Sociale tel. 348 0090061

Pro Cittadella tel. 049 5970627

Comune di Cittadella Ufficio Attività Culturali tel. 049 9413473

www.procittadella.it - www.arteven.it

