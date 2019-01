“Domenica a teatro” a Cittadella con “L’omino della pioggia”

Torna anche quest’anno, a gennaio e febbraio 2019, al teatro Sociale di Cittadella “Domenica a teatro”, la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e i ragazzi. Appuntamento sempre alle ore 16 al Teatro Sociale.

Domenica 24 febbraio

Michele Cafaggi

“L’omino della pioggia”

di e con Michele Cafaggi

musiche originali di Davide Baldi

regia di Ted Luminarc

Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone, anzi due, anzi moltissime bolle di sapone! Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo. Intanto la pioggia non smette di cadere. E tra poco scenderà pure la neve. Ecciù! Uno spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e visuale accompagnato dalla magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con acqua e sapone.

età: dai 3 anni

Dettagli

Inizio spettacoli ore 16

Prezzo dei biglietti: intero euro 6 - ridotto euro 4

I biglietti saranno in vendita dall’8 gennaio 2018 presso la Pro Loco dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12. Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo, presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.

Per informazioni

Comune di Cittadella

Uff. Attività Culturali: Tel. 049 9413473

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627

Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.procittadella.it - www.arteven.it

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/domeniche-teatro-tutti-i-bambini

