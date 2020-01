“Domenica a teatro” a Cittadella con “I musicanti di Brema”

Torna anche quest’anno, a gennaio e febbraio 2020, al teatro Sociale di Cittadella “Domenica a teatro”, la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e i ragazzi. Appuntamento sempre alle ore 16 al Teatro Sociale.

Domenica 26 gennaio 2020 ore 16

Gli Alcuni

I musicanti di Brema

di Sergio Manfio

con Laura Feltrin e Margherita Re

Regia: Davide Stefanato

produzione Gli Alcuni

Spettacolo consigliato dai 3 agli 8 anni circa

Dettagli

Ecco a voi narrata la fiaba de I Musicanti di Brema con il prezioso aiuto dei Minicuccioli! La storia narra di quattro animali accumunati dalla mala sorte: un asino, svogliato e senza energia, non riusciva più a trainare il carro; un cane era troppo stanco di seguire il suo padrone; un gatto a cui i topi non interessavano più aveva cambiato dieta; un gallo, dormiglione, si svegliava ogni giorno più tardi e come sveglia non funzionava più… Uno strano gruppo, insomma, che decise un giorno di partire all’avventura, di cercare fortuna a Brema, inventandosi il mestiere di “musicanti”.

Inizio spettacoli

ore 16

Prezzo dei biglietti

Intero euro 6 | ridotto euro 4

In vendita a partire dal 2 gennaio 2020 presso la Pro Loco Cittadella dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 12

Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.

Per informazioni

Teatro Sociale tel. 348 0090061

Pro Cittadella tel. 049 5970627

Comune di Cittadella Ufficio Attività Culturali tel. 049 9413473

www.procittadella.it - www.arteven.it

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/domenica-a-teatro?view=article&id=2675:gli-alcuni-i-musicanti-di-brema&catid=406&idrassegna=97

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/domeniche-teatro-2