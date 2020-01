“Domenica a teatro” a Cittadella con “Kalinka - Il circo russo come non l'avete mai visto”

Torna anche quest’anno, a gennaio e febbraio 2020, al teatro Sociale di Cittadella “Domenica a teatro”, la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e i ragazzi. Appuntamento sempre alle ore 16 al Teatro Sociale.

Scopri tutti gli spettacoli “Domenica a teatro” a Cittadella

Domenica 9 febbraio 2020 ore 16

Nando e Maila

Kalinka - Il circo russo come non l'avete mai visto

di e con Maila Sparapani e Ferdinando D’Andria

produzione Compagnia Nando e Maila

regia Luca Domenicali

Scarica il depliant con tutti gli spettacoli

Dettagli

Uno spettacolo che attraverso il clown musicale esplora la storia di una coppia di artisti che ha del felliniano: lui, Mascherpa, è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla; lei, Maila Zirovna, è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata dalla grande tradizione circense della Russia sovietica. Nando e Maila portano in scena uno spettacolo ludico e tenero che annovera screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Assistiamo a veri e propri “contorsionismi musicali” quando i due, abbracciati, ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino. In Kalinka la musica dal vivo si intreccia con gag, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale riletti attraverso il linguaggio del Circo Contemporaneo.

La Compagnia Nando e Maila è una Compagnia di Circo Contemporaneo riconosciuta dal MIBAC nel triennio 2018-20. Attiva dal 1997 si contraddistingue per la produzione di spettacoli in cui la musica dal vivo e l’azione teatrale-circense si fondono in un unico elemento, rendendo inutile il tentativo di tracciare dei confini di genere e di linguaggio. La cifra comica e popolare degli spettacoli contraddistingue ulteriormente il lavoro della Compagnia Nando e Maila che continua a replicare i suoi spettacoli da molti anni sia in Italia che all’estero. La Compagnia, parallelamente all’attività di giro che la vede impegnata in oltre 100 repliche all’anno, si prende cura di alcune attività organizzative e formative, tra cui:

Nel 2011 la Compagnia fonda la Scuola di Circo Ludico Educativo “ARTinCIRCO” ad Ozzano dell’Emilia, che ad oggi conta 4 corsi differenti e circa 80 allievi.

Dal 2016 la Compagnia cura la direzione artistica della Rassegna di Circo Contemporaneo “Dulcamara Circus”.

Dal 2018 la Compagnia cura la direzione artistica del Festival di Circo Contemporaneo “ARTinCIRCO Festival” che ospita artisti di circo contemporaneo da tutta Europa.

Inizio spettacoli

ore 16

Prezzo dei biglietti

Intero euro 6 | ridotto euro 4

In vendita a partire dal 2 gennaio 2020 presso la Pro Loco Cittadella dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 12

Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.

Per informazioni

Teatro Sociale tel. 348 0090061

Pro Cittadella tel. 049 5970627

Comune di Cittadella Ufficio Attività Culturali tel. 049 9413473

www.procittadella.it - www.arteven.it

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/domenica-a-teatro?view=article&id=2231:kalinka-il-circo-russo-come-non-l-avete-mai-visto-nando-e-maila&catid=392&idrassegna=97

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/domeniche-teatro-2