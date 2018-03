Tornano le domeniche dedicate alla famiglia: appuntamento a Villa dei Vescovi

Villa dei Vescovi, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia (PD), nel cuore dei Colli Euganei, offre anche quest’anno l’opportunità di trascorrere del tempo con familiari e amici. Domenica 4 marzo, 8 aprile, 6 maggio, 3 giugno, 1 luglio, 5 agosto, 2 settembre, 7 ottobre, 4 novembre, 2 dicembre, dalle ore 10 alle 18, nella dimora cinquecentesca, costruita per il soggiorno estivo dei vescovi padovani, gli ospiti potranno partecipare a visite guidate e laboratori. Durante ogni appuntamento saranno previste attività che si svolgeranno all’interno della villa e nel parco, visite speciali per gli adulti e animate per i bambini dai 6 agli 11 anni, laboratori e workshop dalle tematiche più svariate per tutte le età.

Le attività

Novità del 2018 la visita animata sul tema Rinascimento, che si affiancherà alla proposta dello scorso anno incentrata sugli Antichi Romani. A corredo delle visite, per i bambini dai 4 ai 10 anni, dalle ore 15 alle 16.30, saranno organizzati laboratori legati alle stagioni, alla vita della villa e del suo territorio. Sono stati definiti i temi dei primi appuntamenti, si comincerà domenica 4 marzo con La villa e gli antichi romani: giochi e divertimenti del passato, mentre domenica 8 aprile sarà la volta de Il risveglio della natura: crea il tuo piccolo orto portatile! Domenica 6 maggio ci sarà l’evento speciale Letture animate e pittura en plein air con Nicoletta Bertelle, illustratrice padovana. Domenica 3 giugno protagonisti saranno i Giochi di una volta in villa e nel parco mentre domenica 1 luglio I colori della natura: alla scoperta delle piante del parco della villa.

Info utili

Giorni e orari: domenica 4 marzo , 4 novembre, 2 dicembre dalle ore 10 alle ore 17; domenica 8 aprile, 6 maggio, 3 giugno, 1 luglio, 5 agosto, 2 settembre, 7 ottobre dalle ore 10 alle 18.

Ingressi: Adulti: 11 € + 2 € visita guidata;

Ridotto (Bambini 4-14 anni): 4 € + 4 € laboratorio e visita animata

Iscritti FAI: gratuito + 2 € visita guidata + 4 € laboratorio;

Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 € + i relativi contributi per i servizi previsti

Per informazioni e prenotazioni: FAI – Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) faivescovi@fondoambiente.it; 049.9930473 Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it