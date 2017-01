Domeniche in famiglia 2017 al Verdi con “Il Gatto con gli stivali”

Storica rassegna teatrale rivolta alle famiglie. Saranno cinque gli appuntamenti in cartellone a partire dal 5 gennaio con lo spettacolo proposto dalla Fondazione AIDA dal titolo “Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe”.

Programma

Inizio spettacoli: ore 16

26 MARZO 2017

Compagnia Simona Bucci

IL GATTO CON GLI STIVALI

liberamente ispirato a “Il Gatto con gli stivali” di Charles Perrault

Coreografia: Roberto Lori

parti recitate a cura di Fabio Bacaloni

con: Fabio Bacaloni e Roberto Lori

I linguaggi del teatro e della danza si fondono per celebrare la figura del gatto, emblema dell’amicizia, dell’arguzia, del valore che ognuno ha, al di là delle apparenze.

La fiaba narra di un’eredità lasciata ai figli da un mugnaio. Il più giovane, dispiaciuto per aver ricevuto solo un gatto, scoprirà che l’animale è pieno di risorse. Con astuzie e inganni farà sposare al suo padroncino nientemeno che la figlia del re.

Una corsa verso il successo, resa con grazia dalle originali coreografie feline realizzate per lo spettacolo.

Informazioni

Biglietti: posto unico numerato 6 euro. Spettacolo del 5 gennaio, posto unico numerato 8 euro

I biglietti degli spettacoli della rassegna “Domenica in famiglia” possono essere acquistati alla biglietteria del teatro Verdi anche online.

Abbonamento a 4 spettacoli 20 euro (Il Sogno di Tartaruga. Una fiaba africana; La bella e la bestia; Jack e il fagiolo magico; Il gatto con gli stivali)



