Domeniche in famiglia con “L'orco Gelsomino” al teatro Quirino de Giorgio

Per la Stagione 2017/2018 del teatro Quirino de Giorgio di Vigonza, da novembre a maggio vanno in scena gli spettacoli della rassegna "Domeniche in famiglia".

🎭 SCOPRI IL CARTELLONE COMPLETO DEL TEATRO DI VIGONZA

SCARICA LA LOCANDINA

SCOPRI LA RASSEGNA "DOMENICHE IN FAMIGLIA"

PROSSIMI SPETTACOLI

18 MARZO

L’ORCO GELSOMINO

Cooproduzione Febo Teatro

Teatro della Gran Guardia

Padova - Regia N. Perin

20 MAGGIO

IL RE LEONE

Ass. Sbandiu - Vigonza (PD)

27 MAGGIO

IL FANTASMA DI CANTERILLE

Ass. Sbandiu - Vigonza (PD)

BIGLIETTI

Biglietto intero (senza prenotazione) 5 euro

Biglietto fino a 8 anni 3 euro

Biglietto fino a 3 anni gratuito

INFORMAZIONI

Teatro Tergola

monicaminotto@alice.it - teatrotergola2008@libero.it

345.1863367

www.teatrotergola.org

Comune di Vigonza

http://www.comune.vigonza.pd.it/dett.asp?id_doc=66377