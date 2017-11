Domeniche in famiglia con “Il pesciolino d'oro” al teatro Quirino de Giorgio

Per la Stagione 2017/2018 del teatro Quirino de Giorgio di Vigonza, da novembre a maggio vanno in scena gli spettacoli della rassegna "Domeniche in famiglia".

🎭 SCOPRI IL CARTELLONE COMPLETO DEL TEATRO DI VIGONZA

SCARICA LA LOCANDINA

SCOPRI LA RASSEGNA "DOMENICHE IN FAMIGLIA"

PROSSIMI SPETTACOLI

4 FEBBRAIO

IL PESCIOLINO D’ORO

Il Mosaico gruppo teatrale

Rovigo - Regia E. Zenato

18 MARZO

L’ORCO GELSOMINO

Cooproduzione Febo Teatro

Teatro della Gran Guardia

Padova - Regia N. Perin

20 MAGGIO

IL RE LEONE

Ass. Sbandiu - Vigonza (PD)

27 MAGGIO

IL FANTASMA DI CANTERILLE

Ass. Sbandiu - Vigonza (PD)

BIGLIETTI

Biglietto intero (senza prenotazione) 5 euro

Biglietto fino a 8 anni 3 euro

Biglietto fino a 3 anni gratuito

INFORMAZIONI

Teatro Tergola

monicaminotto@alice.it - teatrotergola2008@libero.it

345.1863367

www.teatrotergola.org

Comune di Vigonza

http://www.comune.vigonza.pd.it/dett.asp?id_doc=66377