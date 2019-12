Famiglie a teatro al Verdi con "Bonvià! La piccola grande odissea di Timul"

La rassegna "Famiglie a teatro" del Verdi di Padova continua domenica 8 dicembre (ore 16.00) con l’avventura di Bonvià! La Piccola Grande Odissea di Timul, interpretata da Susi Danesin. Uno spettacolo sul tema del viaggiare, che ripercorre il mito di Ulisse, il re dei viaggiatori, attraverso gli occhi e l’ingegno del piccolo Timul, un novello Odisseo che, come l’eroe omerico, avrà nel genio e nell'astuzia il suo unico bagaglio per affrontare il viaggio.

Un susseguirsi di situazioni avvincenti, epiche, poetiche e divertenti, che in scena si trasformano in un continuo utilizzo “improprio” degli oggetti, del corpo e della storia, in un vero e proprio "elogio alla creatività". Il tutto raccontato attraverso il linguaggio universale del corpo, nel silenzio condito da suoni, in una chiave comica e poetica.

Note di regia

L'uomo e il viaggio sono un binomio indissolubile nella storia dell'umanità. Da sempre c'è chi viaggia per fuggire, chi per raggiungere la speranza, chi per costruire il suo futuro, chi perché curioso vuol saziare la sua sete di conoscere o la fame di sapere. Il viaggio è per l'uomo il momento in cui egli compie un percorso che lo porterà fino alla "meta successiva".Una metafora del cambiamento, dell'evolvere, del conoscere, che ha in comune per tutti un obiettivo chiaro: un'esistenza serena, gioiosa, sicura, una condizione migliore. Ciò che per i filosofi greci antichi ha sempre coinciso con il fine ultimo di tutte le azioni dell’uomo, il fine ultimo della vita: la ricerca della felicità. Per Ulisse, il fine ultimo dell’Odissea non è tanto Itaca, quanto il viaggio che lo riporterà a casa, durante il quale l’eroe greco supererà ostacoli di ogni tipo, rinnovando la propria conoscenza del mondo e di se stesso. L’Ulisse di Omero è un perfetto esempio della "tensione" alla ricerca che porta alla felicità.

Dove e quando

Teatro Verdi | Padova

8 dicembre ore 16

Bonvià!

La piccola grande Odissea di Timul

con Susi Danesin

-

regia Gaetano Ruocco Guadagno

scenografie e costumi Alberto Nonnato

Info

Età consigliata: dai 5 ai 10 anni

Età consigliata: dai 5 ai 10 anni
Tecnica utilizzata: linguaggio del corpo e suoni

Produzione: Susi Danesin

Durata: 55' senza intervallo

Teatro Verdi - Teatro Stabile del Veneto

telefono 049 8777011 - biglietteria 049 87770213

email info@teatrostabileveneto.it

sito www.teatrostabileveneto.it

Biglietti

Posto unico numerato 7 euro

