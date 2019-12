Famiglie a teatro al Verdi con "Favole al telefono"

Favole al Telefono è una “faba in musica” che trae spunto dall’omonima raccolta di Gianni Rodari. Un carosello musicale composto di favole in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora. Sono storie, quelle di Gianni Rodari, che non conoscono il passare del tempo, che conservano immutate un equilibrato mix di ironia e invenzione che l’autore sapeva coniugare con la puntuale osservazione della realtà contemporanea.

Ma dove saranno finite oggi le storie piene di fantasia che il ragionier Bianchi di Varese, rappresentante di commercio degli anni Sessanta, era solito raccontare al telefono alla sua bimba ogni sera prima che questa si addormentasse? Che fine hanno fato le dolcissime strade di cioccolato? I saporitissimi palazzi di gelato? Le tabelline paradossali? E i bizzarri personaggi come lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone? Forse tute queste storie sono rimaste intrappolate tra i fili del telefono, incastrate in qualche strano meccanismo ora non riescono più ad uscire. È giunto finalmente il momento di liberarle e di farle tornare a vivere. E gli unici in grado renderlo possibile sono proprio loro: gli Aggiusta Telefoni!

Fondazione AIDA - Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento

in collaborazione con

BSMT- Bernstein School Of Musical Theatre Di Bologna

tratto dai racconti di: Gianni Rodari

drammaturgia: Pino Costalunga

con: Francesca Ciavaglia, Giulia Ercolessi, Massimo Finocchiaro, Andrea Rodi, Nicholas Rossi

musiche originali del maestro: Valentino Corvino

regia: Raffaele Latagliata

vocal coaching: Shawna Farrel

scenografie a cura di: Andrea Copi, Guglielmo Avesani

aiuto regia: Matteo Mirandola

età consigliata: dai 5- 10 anni

durata: 1h 10’ senza intervallo

