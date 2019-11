Famiglie a teatro al Verdi con “Pinocchio"

Una proposta per tutte le età è quella realizzata dal Teatro Stabile del Veneto che a Padova rinnova il suo impegno per la città portando le Famiglie a teatro. La rassegna di spettacoli pensata per i più piccoli, da 3 fino a 10 anni, e le loro famiglie, debutta domenica 24 novembre – ore 16 al Teatro Verdi con lo spettacolo Pinocchio, un’originale versione della storia del burattino più famoso al mondo riscritta da Marcello Chiarenza per Accademia Perduta Romagna Teatri e interpretata da Maurizio Casali e Mariolina Coppola che giocano, recitano, si scambiano i ruoli per dare vita in scena ai tanti personaggi della storia.

Lo spettacolo

La bancarella di due simpatici librai si trasforma nel piano da lavoro del falegname più famoso del mondo, Geppetto, che insieme agli attrezzi del mestiere ha con se moltissimi libri di genere e forma diversa da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia.

Pinocchio di Accademia Perduta/Romagna Teatri racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. “Un libro per tutti” questo recita l’insegna della bancarella dei librai da cui inizia la storia. Il libro è infatti il protagonista indiscusso di questo spettacolo che prende le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia. Una riformulazione del classico in chiave contemporanea che, attraverso la creatività di Marcello Chiarenza, propone una riflessione sul valore della pagina scritta, del libro, scrigno fantastico che racchiude sogni e fantasie.

La rassegna “Famiglie a teatro”

Dopo questo grande classico il cartellone prosegue con Bonvià. La piccola grande odissea di Timul (8 dicembre), un’originale rilettura dell’avventuroso viaggio di Ulisse messa in scena da Susi Danesin, e con un appuntamento con Gianni Rodari e le sue Favole al telefono (19 gennaio), un carosello musicale composto di favole capace di parlare ai bambini di oggi come a quelli di allora. Tra le originali riletture di classici ci sono poi Peter Pan (16 febbraio) e Raperonzolo (22 marzo), una nuova produzione di Stivalaccio Teatro che parla di amore, di crescita e anche di separazione, e le fiabe raccontate danzando di Fa-Vola (8 marzo), uno spettacolo che mescola teatro per ragazzi e danza verticale. Una versione coreografica del celebre romanzo di Jonathan Swift I viaggi di Gulliver è, infine, quella che il 16 maggio porteranno in scena i 40 giovanissimi ballerini partecipanti del laboratorio di danza contemporanea promosso dallo Stabile del Veneto e che ha coinvolto 16 scuole di danza di Padova, Rovigo, Venezia, Treviso e Vicenza.

Dove e quando

Teatro Verdi Padova

24 novembre, ore 16

Pinocchio

di Marcello Chiarenza

con

Maurizio Casali

Mariolina Coppola

regia Claudio Casadio

musiche originali Carlo Cialdo Capelli

scene Maurizio Casali e Mariolina Coppola

produzione Accademia Perduta Romagna Teatri

Info

Età consigliata: dai 3 - 8 anni

dai 3 - 8 anni Tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro di figura, teatro d’oggetti

teatro d’attore, teatro di figura, teatro d’oggetti Durata: 50' senza intervallo

Teatro Verdi - Teatro Stabile del Veneto

telefono 049 8777011 - biglietteria 049 87770213

email info@teatrostabileveneto.it

sito www.teatrostabileveneto.it

Biglietti

Posto unico numerato 7 euro; posto unico visibilità ridotta 5 euro

Info web

teatrostabileveneto.it

http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/pinocchio-2/

https://www.facebook.com/events/536145027174488/