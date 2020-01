Famiglie a teatro al Verdi con “Raperonzolo”

Torna la rassegna teatrale rivolta alle famiglie, promossa e sostenuta dal Teatro Stabile del Veneto.

Dettagli

22 marzo 2020

Raperonzolo

Lo spettacolo

Con la sua ultima produzione di teatro per ragazzi StivalaccioTeatroporta in scena la storia di una mamma e della sua bambina. Una storia che parla di amore e di crescita, ma anche di separazione.

In questo spettacolo Raperonzolo è frutto dell’amore di due genitori qualunque, non di un re e di una regina, ma allo stesso modo di una principessa verrà cresciuta, ricoperta d’affetto e regali, dolcezza e attenzioni che pian piano diventeranno sempre più soffocanti. Tutta colpa di una mamma fin troppo protettiva, gelosa della propria bambina e per questo disposta a tutto pur di proteggerla.

Ma non si può tener legato l’amore e arriverà un giorno in cui Raperonzolo sentirà il desiderio di scoprire il mondo per seguire le proprie passioni.

Ecco quindi i primi scontri tra madre e figlia, tra Raperonzolo e quella che ai suoi occhi diverrà una strega cattiva. Può succedere, come scrive Joël Pommerat, di mescolare la fiaba e la vita. Non è raro quindi, di ritrovare nella storia di Raperonzolo, certi comportamenti, certe frasi, certi personaggi che ci ricordano proprio il nostro quotidiano.

Uno spettacolo che gioca con il rapporto tra una mamma premurosa e la sua bambina che cresce, che racconta la paura di una madre nel veder partire la propria piccola, il tutto affrontato con semplicità e divertimento, nello stile proprio della compagnia StivalaccioTeatro.

Stivalaccio Teatro

testo e regia: Michele Mori

con: Sara Allevi, Giulio Canestrelli

tutoraggio realizzazione maschere e pupazzi:Ilaria Comisso

maschere e pupazzi: StivaLAB Sara Allevi, Giulio Canestrelli

costumi: Antonia Munaretti

scenografia: Alberto Nonnato

disegno luci: Matteo Pozzobon

tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura

età consigliata: dai 5 - 10 anni

durata: 50’ senza intervallo

Quando

22 marzo alle ore 16.

Biglietti

In vendita a partire dal 10 ottobre presso la biglietteria e sul sito teatrostabileveneto.it

Costo

posto unico numerato:7 euro;

Posto unico visibilità ridotta: 5 euro.

Biglietteria Teatro Verdi

Teatro Verdi / via dei Livello, 32 – 35139 Padova

Biglietteria 049 87770213

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria

Dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 18.30

(domenica e lunedì chiuso)

Giornate con spettacolo:

dal martedì al sabato dalle ore 10 a inizio spettacolo

Domeniche con spettacolo dalle ore 15 a inizio spettacolo

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/raperonzolo/