Famiglie a teatro al Verdi con “Fa-Vola: quando le storie mettono le ali”

Dettagli

8 marzo 2020

Fa-Vola

Quando le storie mettono le ali

Lo spettacolo

Le fiabe non hanno tempo né luogo e i loro protagonisti corrono, saltano, coprono infinite distanze. Sprofondano, fluttuano, volano, invecchiano, ringiovaniscono e mutano in continuazione. Mancano di gravità e nella loro leggerezza frequentano tutte le dimensioni. Ecco perché rappresentare una fiaba tenendo i piedi ben piantati per terra è impossibile. Con questo spettacolo Angela Graziani e Pippo Gentiledi Ullallà teatro integrano narrazione e teatro per ragazzi con la danza verticale per raccontare alcune tra le fiabe più note. Hanno accettato la sfida Marianna Andrigo e Valentina Milan, di Vertical waves project, che propongono sulla scena performance che si sviluppano su superfici verticali. Sul palcoscenico una struttura alta sei metri, come un enorme libro aperto, contiene il bosco, il fondo del mare, il ventre della balena e anche del lupo. Al suo interno si intrecciano su vari livelli le storie di Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Pinocchio, la Sirenetta e tanti altri protagonisti del mondo delle fiabe.

Uno spettacolo che mescola teatro e danza verticale perché raccontare le fiabe con i piedi piantati a terra è impossibile

Ullallà teatro associazione culturale, Opera Estate Festival, Vertical Waves Project

drammaturgia: Paola Brolati

performer: Marianna Andrigo, Valentina Milan, Pippo Gentile, Angela Graziani

regia: collettiva

tecnica utilizzata: teatro d’attore e danza verticale

età consigliata: dai 4 - 10 anni

durata: 50’ senza intervallo

Quando

8 marzo alle ore 16.

Biglietti

In vendita a partire dal 10 ottobre presso la biglietteria e sul sito teatrostabileveneto.it

Costo

posto unico numerato:7 euro;

Posto unico visibilità ridotta: 5 euro.

Biglietteria Teatro Verdi

Teatro Verdi / via dei Livello, 32 – 35139 Padova

Biglietteria 049 87770213

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria

Dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 18.30

(domenica e lunedì chiuso)

Giornate con spettacolo:

dal martedì al sabato dalle ore 10 a inizio spettacolo

Domeniche con spettacolo dalle ore 15 a inizio spettacolo

Info web

