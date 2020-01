Famiglie a teatro al Verdi con “I viaggi di Gulliver”

Torna la rassegna teatrale rivolta alle famiglie, promossa e sostenuta dal Teatro Stabile del Veneto.

Dettagli

16 maggio 2020

I viaggi di Gulliver

Un viaggio dentro e fuori di noi per comprendere realmente chi siamo

Lo spettacolo

Dopo il successo dello scorso anno, il Teatro Stabile del Veneto presenta i frutti di un nuovo laboratorio di danza per portare sui grandi palcoscenici del Teatro Verdi di Padova e del Teatro Goldoni di Venezia 40 giovanissimi ballerini del territorio. Grazie alla collaborazione di Gabriella Furlan Malvezzi, coordinatrice del progetto, per la prima volta 16 Scuole di Danza di Padova, Rovigo, Venezia, Treviso e Vicenza fanno rete selezionando 40 giovani danzatori fra gli 8 e i 15 anni per portare in scena, affiancati da 4 ballerine professioniste, accompagnati anche dai brani del coro SUMMERTIME LAB una rilettura coreografica de I viaggi di Gulliver danzata sulle note di celebri compositori quali J.S. Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Nils Frahm, Nicolas Jaar. Come nel romanzo, l’intreccio tra realtà e fantasia resta nella coreografia realizzata da Valerio Longo, già danzatore di Aterballetto, il fulcro dell’azione scenica. L’ambientazione contemporanea trasporta la vicenda in un mondo virtuale, un luogo in cui esprimersi liberamente e insieme rifugio limitante da cui emerge la necessità di riscoprire il contatto umano. La danza diventa così un viaggio dentro e fuori di noi per comprendere realmente chi siamo.

16 scuole di danza da tutto il Veneto fanno rete e portano sui grandi palcoscenici 40 giovanissimi ballerini con un’originale rilettura coreografica del romanzo di Jonathan Swift

regia e coreografia: Valerio Longo

In scena: 40 ballerini di età compresa fra gli 8 e i 15 anni, 4 ballerine professioniste e il coro giovanile Summertime Lab diretto da Elena Piccolo

scenografie: Paolo Calafiore

coordinatrice del Progetto: Gabriella Furlan Malvezzi

Quando

16 maggio alle ore 17.

Biglietti

In vendita a partire dal 10 ottobre presso la biglietteria e sul sito teatrostabileveneto.it

Costo

Posto unico numerato euro 8;

posto unico visibilità ridotta euro 5;

ridotto cortesia euro 3.

Biglietteria Teatro Verdi

Teatro Verdi / via dei Livello, 32 – 35139 Padova

Biglietteria 049 87770213

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria

Dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 18.30

(domenica e lunedì chiuso)

Giornate con spettacolo:

dal martedì al sabato dalle ore 10 a inizio spettacolo

Domeniche con spettacolo dalle ore 15 a inizio spettacolo

Info web

