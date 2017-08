Domeniche musicali di Villa Gallarati Scotti "Il suono romantico della musica da camera"

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/590603411329858/

Terzo appuntamento della stagione di eventi di Villa Gallarati Scotti, già Ca' Orsato e Cittadella Vigodarzere, edificata a Fontaniva nel corso del '500.

L'evento musicale, una vera novità proposta dal Maestro Fabio Sormani, avrà luogo domenica 10 settembre, nel salone centrale appena restaurato dell'antica dimora gentilizia.

Domenica 10 settembre il tema sarà "il Suono Romantico della Musica da Camera" con musiche di Schumann e Brahms interpretate da F. Sormani (Pianoforte), S. Antonello (Violino) e D. Baldin (Corno).

Vibrazioni ancestrali di musica francese antica e celtica saranno le protagoniste del concerto di chiusura di domenica15 ottobre; flauto ed arpa in un connubio magico di melodie d'altri tempi presentate dal Maestro Bifulco in collaborazione con Valentina Giannetta. Tra gli autori scelti J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Ph Telemann, R. Strauss, L. Van Beethoven, F. Chopin, C. Debussy, M. Tournier, e molti altri.

In ognuna di queste date i concerti saranno preceduti da una visita guidata del Parco e delle nuove sale della Villa aperte al pubblico, illustrata dalle guide esperte dell'Ufficio Turistico IAT di Cittadella.

Una splendida occasione per vivere la musica immersi nella natura e nell'arte.

A concludere il pomeriggio vi sarà offerta una merenda servita dal noto ristorante 'I Bastioni del Moro' di Padova.

Il costo unico di ingresso di 12 euro comprenderà la visita guidata e l'esibizione musicale.

Orario di ingresso ore 14. Inizio concerti ore 15.30.

Posti limitati, prevendita obbligatoria presso Visit Cittadella, via Porte Bassanesi 2.

Tel. 049. 9404485

mail: turismo@comune.cittadella.pd.it

I concerti si svolgeranno anche in caso di maltempo.

Per info sulla Villa: www.villagallaratiscotti.com www.visitcittadella.it