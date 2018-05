“Domeniche sostenibili. Vivi la città senza auto” in Arcella

Il Comune di Padova organizza, in zona Arcella, il secondo appuntamento delle “Domeniche sostenibili. Vivi la città senza auto”.

In programma numerose iniziative all’insegna della sostenibilità, realizzate in collaborazione con le associazioni di quartiere.

Programma

Molte delle iniziative in programma si svolgono dalle ore 10 alle 18, orario in cui è in vigore la chiusura al traffico di una zona dell’Arcella.

VIA P. LIBERI

angolo Cavalcavia Borgomagno​​

Dalle 11 alle 18

“Liberi tutti - festa di strada”

Festa di strada come occasione di libera aggregazione, interazione e conoscenza reciproca.

Evento promosso dai residenti, con il supporto di: associazione Sul Divano, cooperativa Il Sestante e libreria Limerick.

“Caccia al tesoro all’Arcella”

Tutti in bicicletta per una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi simbolo dell’Arcella.

A cura di libreria Limerick e associazione Sul Divano.

Iscrizione online

VIA STEFANO DELL’ARZERE, 18

presso Lab Il Sestante

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

“Tè e ciacole”

Per scoprire i progetti della cooperativa Il Sestante sull’accoglienza richiedenti asilo e protezione internazionale.

“Intrecciamoci: laboratorio di colori, storie e acconciature africane”

Informazioni: sito www.facebook.com/cooperativa.ilsestanteonlus - email partecipazione@coopilsestante.it

VIA STEFANO DELL’ARZERE E VIA GIUSTO DE’ MENABUOI

Dalle 16 alle 18​

“Erba matta - Arcelllaground”

L’associazione culturale Erba Matta partecipa con l’installazione di alcune opere site-specific ed altre provenienti da precedenti edizioni di “garden art” e “artisti al muro”.

SANTUARIO ANTONIANO DELL’ARCELLA

via Bressan

Dalle ore 16

“Scoprendo l’Arcella”

Una passeggiata in compagnia del professor Leopoldo Saracini.

VIALE DELL’ARCELLA​

Dalle 18 alle 20

“Ragin Madness live concert”

Concerto dei Ragin Madness presso Ruvido Barber Rock (viale Arcella, 3/a).

Evento gratuito e rivolto a tutte le età a cura di Arcellaground in collaborazione conRuvido Barber Rock.

FERMATA DEL TRAM “DAZIO”

Dalle 14.30 alle 17.30

Punto Informativo Arcella Viva.

VIA TIZIANO ASPETTI

angolo via Agostini

Dalle 10 alle 18

“Festa dei colori: sport, animazione, musica e condivisione”, a cura dell’associazione Marocchina di Padova;

“Calcio balilla e ping pong”, a cura dei Centri di animazione territoriale;

Esposizione di oggettistica artistica della cooperativa Il Portico;

Ginnastica educativa per 4-6 anni e pallavolo a cura del liceo Duca D’Aosta;

Evento conclusivo progetto “Corso di italiano per donne migranti” con cerimonia consegna diplomi, presentazione progetti Servizio Civile - 1;

Esibizione gruppo amatoriale di pizzica - Nerotaranta;

Spazio informativo sul Tavolo Arcella e sui soggetti partecipanti.

Coordinamento a cura del Centro Train de vie.

PARCO FORNACE MORANDI

Alle 16

“Emisfero di MagdaClan Circo”

Dalle 16 alle 18

Ginnastica al parco Morandi

A cura del Centro socio-culturale polisportiva Padova Nor

PIAZZA AZZURRI D’ITALIA

Dalle 10 alle 23.30

“Sogni nei cassetti”

Esibizioni di danza, musica, sport e laboratori artigianali creativi.

Dimostrazioni di Tai-chi e arti marziali a cura di New Athletic Club, attività sportive per i più piccoli a cura dell’associazione S. Precario e dell’associazione Marocchina Padovana, laboratori per bambini a cura di Arti Itineranti.

Gruppo Coristi per Caso, Coro Età D’Oro, Coro Tanai.

Hip Hop e Zumba con l’associazione La Quercia.

Selezioni nazionali di Miss Red Carpet, concorso internazionale con finale al Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

A cura dell’associazione Arti Itineranti, in collaborazione con le Associazioni e i Comitati dell’Arcella.

Medici in strada, un camper bianco dei medici in strada per visite mediche gratuite.

Esibizione “Tempo perso band”

A cura di comitato Maniuniteperpadova e associazione Medici in strada.

PARCO PIACENTINO

Dalle 10 alle 19.30

“Arcella Verde”

Iniziative a cura del Gruppo teatrale Dada.

Laboratori di narrazioni internazionali, a cura di Orizzonti cooperativa in collaborazione con la libreria Limerik.

Musica e danze africane a cura di Orizzonti cooperativa.

VIA BUONARROTI

angolo via Malta

Dalle 10 alle 18

“Tela totale”, esperienza di pittura collettiva su un supporto comune;

“Il Tavolo della Terra” attività con l’argilla;

“Tam Tam.”, gioco di esperienza ritmico/sonora con le percussioni;

“Mani in pasta”, giocare a fare la pasta “fuori casa”;

Performance musicali di artisti professionisti.

A cura dell’associazione Gemma.

Per informazioni

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova

telefono 049 8205021

orario: martedì e giovedì dalle 10 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

email informambiente@comune.padova.it



via Gozzi, 32

telefono 049 8205100

fax 049 8204643

orario: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 13, giovedì dalle 8 alle 14

email poliziamunicipale@comune.padova.it

