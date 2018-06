“Domeniche sostenibili. Vivi la città senza auto”, urban green fest

Il Comune di Padova organizza, in zona Sacra Famiglia/Basso Isonzo il terzo appuntamento delle “Domeniche sostenibili. Vivi la città senza auto”.

In programma numerose iniziative all’insegna della sostenibilità, realizzate in collaborazione con le associazioni di quartiere, sia nell’ area di chiusura al traffico , sia al centro “Il Borgo” della Mandria che in piazzale Cuoco alla Guizza.

Programma

Molte delle iniziative in programma si svolgono dalle ore 10 alle 18, orario in cui è in vigore la chiusura al traffico nell’area Sacra Famiglia/Basso Isonzo .

Parco Basso Isonzo - Giardino Campo dei girasoli

accesso da via Bainsizza

Dalle 10 alle 18 “Progetto europeo Urban Green Belts - Cinture Verdi Urbane”, conoscere il lavoro finora svolto dal Comune di Padova per lo sviluppo di due App in grado di raccogliere i dati del verde pubblico e privato. Progetto educativo “L’orto a scuola”, promosso da Informambiente che, attraverso la creazione e gestione di un orto nel giardino scolastico, ha coinvolto più di 6.700 alunni negli utlimi 4 anni. Esposizione di alberi di frutti antichi e info point, a cura del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, in collaborazione con la cooperativa Coislha. Stand informativo “Bonus verde: come funziona?”, a cura dell’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Padova, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Padova. “Boschi Selvatici Urbani: opportunità viventi”, cicli di visite guidate al boschetto di via Urbino.

Per partecipare è necessario registrarsi allo stand del Tesaf - Dipartimento territorio e sistemi agroforestali dell’Università di Padova.

Pagina Facebook www.facebook.com/boschiselvaticiurbani Diffusione delle attività svolte dall’istituto agrario Duca degli Abruzzi - San Benedetto da Norcia, con gazebo informativo e vendita al pubblico di piante da fiore, arbusti ornamentali, piante orticole e officinali, prodotte all’Istituto agrario. “Verdeblu - il Parco delle Mura e delle acque unito al Parco del Basso Isonzo”, montaggio e smontaggio di un grande plastico-puzzle delle Mura del ‘500 di Padova.

Riservato ai bambini dagli 8 ai12 anni. Per la partecipazione di famiglie o gruppi è necessario prenotare al numero 348 3554776.

A cura del Comitato Mura di Padova, Gruppo Giardino storico dell’Università di Padova, associazione Amissi del Piovego. “Green Pic-nic”, alla riscoperta dei pic-nic di una volta. “BioRistoro al Parco”, punto vendita con i prodotti del Basso Isonzo, a cura di Ca’Sana Padova. “Mami Gelato al Volo”, per alcune ore della giornata è presente il mezzo completamente elettrico “Easy Mami”.



Dalle 10 alle 13

Laboratori per bambini, promossi da Informambiente e a cura di Nairi onlus: “Caccia al tesoro della natura”, una caccia al tesoro per piccoli naturalisti, che dotati di mappa e indizi “naturali” deve scovare dove si nascondono le specie segnalate.

Adatto a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni. “Le creazioni bioartistiche”, dipingere con elementi della natura.

Adatto a bambine e bambini dai 3 ai 12 anni.



“È nato un Bosco!”, visita di 40 minuti al neonato bosco al Basso Isonzo.

“So Classic”, una band ad alta carica energetica dall’originale impatto sonoro soul/funk, a cura dell’associazione Play.

Azienda agricola biologica “Terre del fiume”

via Bainsizza, 4

Alle 10

“A passeggio negli orti”, visita guidata della durata di un’ora e mezza tra le coltivazioni dell’azienda.

Piazza Napoli

Alle 9 e alle 10.30

Percorso giallo “dei girasoli”, passeggiate di nordic walking anticipate da breve “lezione” con uso gratuito in prestito dei bastoncini.

15 minuti di presentazione della disciplina, 60 minuti circa di camminata nordic con accompagnatore qualificato.

E’ gradita la prenotazione chiamando il numero 328 1825226; è possibile iscriversi anche direttamente al gazebo.

A cura di Nordic life sport outdoor Padova.



In caso di maltempo le attività si svolgeranno al coperto sottoportici ex Fornace Carotta. “Ascoltare nel verde”, promozione delle attività di “filo d’argento” dell’associazione “Centro di ascolto Padova Nord”.



Dalle 9.30 alle 18

“Pedalata alla ricerca del Parco del Basso Isonzo”, pedalata guidata di circa 10 km, a cura di Legambiente e rete “A ruota libera”, con partenza da piazza Napoli.

Percorso verde “degli ulivi”, passeggiate di nordic walking anticipate da breve “lezione” con uso gratuito in prestito dei bastoncini.

15 minuti di presentazione della disciplina, 60 minuti circa di camminata nordic con accompagnatore qualificato.

E’ gradita la prenotazione chiamando il numero 328 1825226; è possibile iscriversi anche direttamente al gazebo.

Padova Street show 2018 , festival internazionale di circo contemporaneo e artisti di strada.

Ex Scuderie Fornace Carotta

piazza Napoli, 41

Dalle 16.30 alle 19.30

“Eco-logica-mente”, a cura dell’associazione A.I.T.Sa.M e dell’associazione Tuki Tuki dalle 16.45 alle 17.30, musica pop con “Live songs”; alle 17.30, dimostrazione di attività motoria dei partecipanti e merenda in compagnia; dalle 18.15 alle 19.30, esibizione corale “Tuki Tuki”.

Giardino degli ulivi di Gerusalemme

accesso da via Como, via Sondrio e via Caserta

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30

“Come una foglia”, tree climbing (arrampicata sui rami attrezzati in sicurezza) per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni e stand informativo sulla vita degli alberi.

A cura del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana e Servizio Manutenzione Verde pubblico in collaborazione con Sia - Società italiana arboricoltori.

Piazzale del centro commerciale “Il borgo”

via Romana Aponense e via Chioggia

Dalle 10 alle 12.30

“Mandria in gioco”, gioco creativo - giochi di ruolo, partite aperte per curiosi ed esperti, a cura del circolo Overlord.

In caso di forte maltempo l’evento di svolge presso la sede del Centro socio culturale Armistizio in via Chioggia, 2.



“Mandria in gioco”, gioco creativo - giochi di ruolo, partite aperte per curiosi ed esperti, a cura del circolo Overlord. In caso di forte maltempo l’evento di svolge presso la sede del Centro socio culturale Armistizio in via Chioggia, 2. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30

“Insieme al Borgo”, a cura del Centro socio culturale Armistizio dalle 10 alle 12.30, laboratori di pittura-mostra prodotti dei corsi; scuola di scacchi-torneo a sfide aperte; dalle 17 alle 18.15, balli di gruppo per tutti-liscio e latino americano; dalle 18.15 alle 19.30, musica anni ‘60 con orchestrina.

Piazzale Cuoco

Dalle 16 alle 19

Padova Street show 2018 , festival internazionale di circo contemporaneo e artisti di strada.



“ MilonGuizza “, per la diciannovesima edizione del Padova Tango Festival, organizzato dal Tango club Cochabamba 444 e dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova ore 19, lezione gratuita per debuttanti; ore 19.45, milonga.

Per informazioni

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova

telefono 049 8205021

orario: martedì e giovedì dalle 10 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

email informambiente@comune.padova.it



via Gozzi, 32

telefono 049 8205100

fax 049 8204643

orario: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 13 , giovedì dalle 8 alle 14

email poliziamunicipale@comune.padova.it

