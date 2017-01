Domeniche a Teatro a Bagnoli con “Il Razzo Straordinario”

Il Teatro della Gran Guardia e Febo teatro organizzano “Domeniche a Teatro - Rassegna di Teatro per bambini e famiglie”.

Domenica 12 febbraio, alle 16, sarà la volta della compagnia Febo Teatro che proporrà “Il Razzo Straordinario”, testo di Oscar Wilde, per la regia di Nicola Perin e la partecipazione di Sara Favero e Eleonora Fontana. Durante la festa organizzata per le nozze del figlio del re, dopo la cerimonia, il banchetto e le danze, è previsto uno straordinario e memorabile spettacolo pirotecnico. Il Re ha affidato il compito a due artificiere, a dirla tutta un po’ sbadate e giocherellone, che non resistono all’idea di entrare di nascosto nel palazzo regale per partecipare ai festeggiamenti, lasciando così incustoditi i fuochi d’artificio. In scena, nell’attesa di essere sparati, i razzi prenderanno vita e inizieranno a dialogare tra di loro. Così tra giochi, inseguimenti ed esplosioni inaspettate verrà narrata questa meravigliosa fiaba di Oscar Wilde.

L’ultimo appuntamento della Rassegna è per domenica 12 marzo con la compagnia Barabao Teatro che metterà in scena “I Musicanti di Brema”, tratto dall’omonima storia dei Fratelli Grimm. Di e con Ivan Di Noia e Romina Ranzato

Lo spettacolo narra la vicenda di un asino, un cane, un gatto e un gallo che rifiutati per differenti motivi, dai loro rispettivi padroni si mettono in cammino verso la città di Brema sicuri di trovare un nuovo futuro.

Durante il loro viaggio, però, i quattro animali non immaginano certo di dover incontrare dei pericoli, grazie ai quali stringeranno una solida amicizia. Riusciranno i nostri amici ad arrivare a Brema? Lo scoprirete solo vedendo lo spettacolo!

Questa fiaba tradizionale fa emergere, tematiche importanti e significative quali: l’amicizia, l’accettazione della diversità e l’altruismo. Rappresentata tramite Teatro d’Attore, Narrazione ed Effetti Sonori dal vivo, la storia prende vita coinvolgendo fortemente sia i bambini che il pubblico presente, poiché chiamati a partecipare direttamente agli effetti sonori proposti dagli attori.

Biglietto Unico euro 6

