Domeniche in villa: apertura straordinaria a Villa Grimani Valmarana di Noventa

Quest’anno ricorre un compleanno importante per Noventa Padovana: il 20 aprile sono stati festeggiati i 1.100 anni dalla prima attestazione del toponimo di Noventa in un atto pubblico, nel 918 d.C.

In occasione di quest’anniversario sono in programma una serie di iniziative, tra cui l’apertura al pubblico di Villa Grimani Valmarana, uno dei luoghi più prestigiosi di Noventa Padovana.

Al momento sono previste due aperture straordinarie, il 27 maggio e il 24 giugno, dalle 10 alle 19, durante le quali sarà possibile visitare e godere della bellezza storica e artistica della struttura.

Ulteriori informazioni sulle aperture della villa e sulle future iniziative alla pagina Facebook Millecento Noventa

