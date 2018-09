Domeniche al Villaggio Anziani tra Noi a Solesino

Riparte il progetto Domeniche al Villaggio, promosso dalle Associazioni Aido Solesino, Centro Anziani, Nuove Armonie e Athesis in sinergia con la residenza Villaggio Anziani tra Noi.

Prossimo appuntamento domenica 16 settembre alle ore 16 presso la struttura di via Sottoprà. Sarà proposto uno spettacolo musicale con la possibilità anche di ballare a cura dell’Associazione Culturale Musica La Musa di Granze. Molte sorprese per i residenti del Villaggio e per il pubblico presente.

Con questo progetto, le quattro associazioni coinvolte, coordinano le attività delle varie associazioni del paese ed esterne al fine di poter garantire una ricca rassegna culturale e ricreativa da svolgersi una domenica al mese presso la residenza e rivolta non soltanto agli ospiti della struttura, ma a tutta la cittadinanza in un’ottica di interscambio e integrazione. Secondo un calendario prestabilito, si alternano tutte le realtà associative coinvolte, al fine di poter offrire una serie di attività diversificate dall’alto valore sociale e culturale.