"Don Chisciotte", lo spettacolo a Legnaro

Venerdì 11 agosto la Corte Benedettina di Legnaro ospita un nuovo appuntamento del ciclo “Rassegna di Spettacoli...in Corte!”.

Alle 21.15 andrà infatti in scena lo spettacolo "Don Chisciotte" di Miguel de Cervantes, una produzione della compagnia desenzanese Il Nodo con la regia di Raffaello Malesci.

SINOSSI

Don Alonso (Danilo Furnari) è un lettore appassionato di romanzi cavallereschi, a tal punto che decide di lasciare la sua vita agiata per diventare un vero cavaliere errante, un uomo senza macchia e senza paura che si farà chiamare Don Chisciotte.

Accompagnato dal fido scudiero Sancio Panza (Fiorenzo Savoldi), vivrà le avventure più buffe e disparate, tra osterie che si trasformano in castelli e mulini che vengono scambiati per pericolosi giganti.

Realtà e fantasia si intrecciano, si rincorrono e si scontrano.

Don Chisciotte è un sognatore, o forse un pazzo, che vuole leggere il mondo che lo circonda in un modo nuovo, che non ha paura di buttarsi, di affrontare l’ignoto per provare ad essere quello che desidera. E allora questo spettacolo allegro e divertente non farà solo ridere ma anche pensare.

Pensare al coraggio di mettersi in gioco, alla testardaggine di non volere accettare la realtà così come è, alla fantasia.

Perché a volte basta davvero poco, un pizzico di immaginazione, per rendere anche la realtà più grigia, una girandola di colori.

INFORMAZIONI

Ingresso libero.