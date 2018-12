“Don Chisciotte”, Alessio Boni e Serra Ylmaz per la stagione di prosa al Teatro Sociale di Cittadella

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualità artistica.

Sabato 2 febbraio

Alessio Boni e Serra Yilmaz e con Marcello Prayer

“Don Chisciotte”

adattamento di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e Francesco Niccolini regia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer

Chi è pazzo? Chi è normale? Forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici. Scrive Alessio Boni: “La lucida follia ti permette di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite, quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani e consapevoli di essere vita e morte insieme. Emblematico in questo è Amleto, coevo di Don Chisciotte, che si chiede: chi vorrebbe faticare, soffrire, lavorare indegnamente, assistere all’insolenza dei potenti, alle premiazioni degli indegni sui meritevoli, se tanto la fine è morire? Don Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e combatte per un ideale etico, eroico, che arricchisce di valore ogni gesto quotidiano e che, involontariamente, l'ha reso immortale.”

Prezzi per ogni singolo spettacolo:

Biglietto intero euro 25 - Biglietto ridotto euro 22 - Ridotto studenti euro 10

La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17 alle 19 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.

Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.

Comune di Cittadella, Uf cio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

