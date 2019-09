Il "Don Giovanni" di Mozart in scena al Teatro Aldo Rossi di Borgoricco

Sabato 5 ottobre, alle ore 20.30, presso il Teatro A. Rossi di Borgoricco (PD) andrà in scena il "Don Giovanni" di Mozart. Sul palco la Venice Chamber Orchestra, il Coro del laboratorio lirico Accademiainopera.

Maestro concertatore e direttore: Pietro Semenzato.

Regia, scene, luci e costumi: Gianluca Caporello.

Maestri collaboratori: Andrea Copazzini, Alessandro Gallina e Cristiano Zanellato.

Biglietti in vendita il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 19 in teatro, oppure in prevendita presso il Centro Civico di Borgoricco allo stesso prezzo martedì e giovedì dalle 11 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

Biglietto unico: 10 euro.

Informazioni e contatti

Tel. 328 8237494

Evento in collaborazione con Associazione culturale Prometeo e Accademia Filarmonica.

Web: https://www.facebook.com/Borgoricco/