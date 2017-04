Convegno su “Donna e salute” alla Sala della Carità di Padova

“Donna e salute” è il convegno che si terrà sabato 22 aprile a partire dalle ore 8.30 nella Sala della Carità di Padova.

Interviene, tra gli altri, la presidente della Federazione nazionale Roberta Chersevani.

Il punto sulla medicina di genere, lo stato dell’arte degli screening mammografici in Veneto, le nuove opportunità dettate dal vaccino contro il papilloma virus, il cuore delle donne, l’osteoporosi, lo screening del carcinoma cervicale, l’accesso alle cure ostetriche e ginecologiche da parte delle straniere: di questo e di molto altro si parlerà al convegno “Donna e salute”.

Evento promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova con la sua Commissione Donne e con il patrocinio di comune di Padova, Università degli Studi, Azienda ospedaliera, Ulss 6 Euganea, Istituto Oncologico Veneto, Centro studi nazionale su Salute e Medicina di genere, Associazione Triveneta di Ginecologia e Ostetricia, Associazione Ginecologici extra-ospedalieri.

Il convegno, il cui comitato scientifico è composto da Antonella Agnello, Gianna Vettore, Giustina De Silvestro, Martina Maraffon della Commissione Donne dell’Omco di Padova, celebra la seconda Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita proprio il 22 aprile con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del giugno 2015, su proposta del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

L’argomento che verrà affrontato quest’anno riguarda la prevenzione e l’assistenza al femminile.

Il tema è di rilevanza strategica per il miglioramento dello stato di salute della provincia di Padova, del Veneto come dell’intero Paese: la salute inizia infatti dalla prevenzione, che va intesa come un comportamento virtuoso da adottare in tutte le fasi della vita.

Tutelare la salute delle donne significa poi favorire la salute della famiglia e dell’intera collettività, traducendosi nella misura della qualità, dell'efficacia e dell'equità del sistema sanitario.

La presentazione del convegno è affidata ad Antonella Agnello e Gianna Vettore, seguiranno i saluti di Rosario Rizzuto (Università di Padova), Roberta Chersevani (presidente nazionale Fnomceo), Luciano Flor (Azienda ospedaliera), Domenico Scibetta (Ulss 6 Euganea), Patrizia Simionato (Iov), del Commissario prefettizio e del Prefetto di Padova, quindi l’intervento del presidente dell’Ordine dei Medici di Padova, Paolo Simioni.

Lettura magistrale affidata a Roberta Chersevani, relazioni di Giovannella Baggio, Pierfranco Conte, Cosimo di Maggio, Daria Minucci, Annarosa Del Mistro, Gino Gerosa, Giovanni Battista Nardelli, Leonardo Sartori.

Moderazione affidata a Giustina De Silvestro e Martina Maraffon.

