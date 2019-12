"Le donne all'assemblea" di Aristofane in scena al teatro de Linutile

Secondo appuntamento, sabato 14 dicembre alle 21 e domenica 15 dicembre alle 18, al Teatro de LiNUTILE di Padova con “Grow Up”, la Stagione 2019/2020 che porta in scena il fior da fiore degli da spettacoli scritti e prodotti nel corso degli anni dal Teatro stesso.

Il gruppo “Farmacia Stoppa”, formato dagli allievi storici del Teatro de Linutile, porterà in scena “Le donne all’Assemblea” di Aristofane in una particolare mise en espace che attinge alla tradizione del Teatro d'ombre per raccontare l’eterno gioco delle parti maschio-femmina, dei doppi e del loro disvelamento, che si ritrova anche nel teatro più moderno.

«Abbiamo affrontato il tema del rapporto tra uomini e donne - raccontano gli attori - attingendo alla nostra esperienza del rapporto di genere. Pur essendo diverso da quello che aveva di fronte a sé Aristofane, la discriminazione non è purtroppo ancora passata di moda e può avere vari volti, a volte subdoli. Abbiamo voluto lavorare su un doppio registro, quello comico e quello serio, che, come un Giano bifronte pirandelliano, è l'unico registro possibile per la vita».

“Le donne all’Assemblea” vede protagonista un gruppo di donne, con a capo Prassagora, che decide di tentare di convincere gli uomini a dar loro il controllo di Atene, perché in grado di governare meglio di loro, che stanno invece portando la città alla rovina. Camuffate da uomini, le donne si insinuano nell'assemblea e votano il provvedimento, convincendo alcuni uomini a votare a favore, poiché era l'unica cosa che non fosse ancora stata provata.

Per rendere il dualismo uomo/donna, camuffamento/disvelamento che permea la commedia, la scelta registica gioca con il teatro d’ombre per indurre lo spettatore a concentrarsi maggiormente sul testo teatrale piuttosto che sulla fisicità degli attori. Dietro la tela i corpi si confondono, i costumi sembrano molto simili tra loro. Al di fuori l’identità di genere viene svelata e i costumi si scoprono essere di colori sgargianti, accentuando la differenza tra uomini e donne. La guerra viene allora combattuta su un altro piano e il gioco delle parti diventa fisico.

In concomitanza allo spettacolo di domenica pomeriggio, il Teatro de LiNUTILE offre la possibilità a chi lo desidera di aderire al nuovo servizio di animazione teatrale per bambini da 5 a 10 anni per consentire ai genitori di poter assistere agli spettacoli della nostra stagione teatrale senza dover lasciare i bambini a casa. Il laboratorio, della durata di un'ora e mezza dalle 17.45 alle 19.15, sarà tenuto dagli assistenti che già collaborano con i docenti dell'Accademia de LiNUTILE al costo di 5 euro a bambino. I genitori che desiderano usufruire di questo servizio dovranno prenotarsi scrivendo una mail a info@teatrodelinutile.com con la quale potranno prenotare anche il biglietto dello spettacolo. Il laboratorio sarà attivato con un numero minimo di 5 partecipanti.

Biglietti

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro

Informazioni e prenotazioni

tel. 049/2022907

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelitutile.com

In breve

Sabato 14 dicembre - ore 21

Domenica 15 dicembre - ore 18

Teatro de LiNUTILE

Via Agordat 5, Padova

Le donne all’Assemblea

Regia e adattamento: Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo

Produzione: Teatro de LiNUTILE