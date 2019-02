“Le donne del Catajo: principesse, domestiche e strane presenze. Una storia al femminile”

In occasione della festa della donna, visite guidate per rileggere la storia del castello in modo insolito attraverso le tante donne che l’hanno abitato, abbellito, reso famoso e misterioso. Ricchissime ereditiere dagli sterminati patrimoni, sventurate nobildonne morte misteriosamente, colte mecenati. Un percorso al femminile dalle aristocratiche principesse di Casa D’Este alle domestiche burlone.

La visita speciale non prevede sovrapprezzo né prenotazione.

Per info: 349 9347190 – 049 9100411 oppure info@castellodelcatajo.it.

Dettagli

Data: domenica 10 marzo

Ora: 14.30 - 18.30

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

http://www.castellodelcatajo.it/evento/il-catajo-delle-donne-una-storia-al-femminile-principesse-domestiche-e-strane-presenze/