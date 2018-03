Al Golf della Montecchia il mese di marzo è dedicato alle donne, con un evento speciale

Un’ironica leggenda vuole che il termine golf derivi da un acronimo “Gentlemen Only Ladies Forbidden”, ovvero “Solo per gentiluomini, vietato alle donne”. Anche se la più probabile etimologia ports a termini olandesi e scozzesi che indicano gli strumenti per giocare, questa sarcastica interpretazione rispecchia una realtà storica, che ha precluso l’onore di giocare a golf alle signore per ben oltre duecento anni. La modernità però ha fatto presto recuperare: il golf in rosa ha infatti grandi rappresentanti in tutto il mondo, come la padovana d’adozione Giulia Sergas, che ha rappresentato l’Italia alle ultime olimpiadi a Rio de Janeiro.

Uno sport per tutti

Il golf nel tempo ha dimostrato il suo carattere assolutamente inclusivo e trasversale, che lo caratterizza come uno sport praticabile da chiunque, senza alcuna distinzione anagrafica, sociale o di genere. É forse lo sport più paritario tra uomo e donna, ideato per essere praticato in compagnia, con il campo come unico vero avversario e forse l’unica disciplina sportiva che ha voluto istituire una giornata mondiale dedicata alle donne, che ricorre il 6 giugno in oltre 46 nazioni.

Marzo, il mese delle donne

Marzo però rimane il mese in cui, a cominciare dalla Festa della donna, le iniziative più significative vengono dedicate alle signore. Così Play Golf54, che riunisce il Golf della Montecchia, Terme di Galzignano Course e il Golf di Frassanelle, ha voluto ripetere l’opportunità offerta anche l’anno scorso ampliandola.

Per tutto il mese lo slogan sarà “Porta un'amica al golf”: andare al golf con un’amica tra i colli Euganei, sarà gratuito, per divertirsi insieme e condividere le bellissime emozioni che può offrire questo sport.

Porte aperte, a disposizione i maestri della Montecchia Golf Academy e tutto il materiale necessario per imparare le prime nozioni.

Basterà un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e il resto della dotazione, mazze e palline, lo metterà a disposizione il club su prenotazione.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e la collaborazione dei comuni di Rovolon, di Galzignano e Selvazzano Dentro.

Evento speciale l'8 marzo

Per le già golfiste ci sarà l’opportunità l’8 marzo di trascorrere una giornata con l’atleta olimpica Giulia Sergas, che svelerà qualche segreto tecnico per rendere i colpi ancora più precisi e potenti sulle lunghe distanze. La Sergas da anni si allena nelle strutture di Play Golf54 per la varietà di percorsi e quindi di difficoltà nel superare le 54 buche, usando nel periodo invernale le tecnologie indoor del Montecchia Performance Center.

Informazioni

Le lezioni gratuite possono essere prenotate chiamando i club 049.8055550, 049.9910722, 049.9195100 o consultando i rispettivi siti su www.playgolf54.it