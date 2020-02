Alla Tenuta Costigliola di Rovolon l'appuntamento "Donne guerriere"

Domenica 8 marzo 2020 presso la Tenuta Costigliola, Rovolon (PD) dalle 9.45 per passare l'intera giornata sui colli e mettere in evidenza la figura della donna, schierandosi in sua difesa, contro quindi la violenza fisica e psicologia, e a sostegno della parità di diritti nel mondo del lavoro.

Una bellissima passeggiata sui colli, l'inaugurazione di due panchine rosse come simbolo al "No alla violenza sulla donna", e un fantastico pranzo in Tenuta, immersi nel paradiso dei colli. Durante la giornata avremo il piacere di sentire alcune testimonianze e incoraggiamenti a favore della Donna. In collaborazione con il Comune di Rovolon e Terziario Donna Ascom di Padova.

Informazioni e contatti

Prenotazioine obbligatoria.

Mail: tamas.event@gmail.com

Giornata dedicata alla donna, ma che ovviamente può essere festeggiata anche dagli uomini.

Web: https://www.facebook.com/events/622580381862020/