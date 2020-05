“Donne professioniste in Italia” tra lavoro e famiglia: la ricerca presentata in un webinar

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISSPA) dell'Università̀ di Padova e l’associazione Feminin Pluriel Italia presentano giovedì 28 maggio alle 12 la ricerca esclusiva “Donne professioniste in Italia” che racconta i profili di 19 donne italiane di successo, facendo emergere dati, considerazioni e possibili scenari, sulla condizione delle donne che scelgono di intraprendere una carriera professionale di livello.

Al webinar interverranno il Prof. Luca Trappolin, Sociologo dell'Università di Padova e responsabile scientifico della ricerca “Donne professioniste in Italia”, la Dott.ssa Asia Rubbo, ricercatrice per il progetto, la Dott.ssa Katia Da Ros, vicepresidente Feminin Pluriel Italia, la Dott.ssa Doriana Del Sarto, board member Feminin Pluriel Italia, la Dott.ssa Nicoletta Lanza, CEO di Formenergy Srl e l’Avv. Diana Palomba, Presidente Feminin Pluriel Italia.

Come partecipare all'evento

L’appuntamento on line, aperto a pubblico e stampa, si terrà sulla piattaforma Zoom, dove sarà possibile collegarsi direttamente cliccando a questo link o unendosi alla diretta sulla pagina Facebook di Feminin Pluriel Italia.

Dettagli

Webinar

giovedì 28 maggio

ore 12

Link per collegarsi

1. Piattaforma Zoom

https://unipd.zoom.us/j/95500262487

2. Diretta Facebook

Pagina Feminin Pluriel Italia

https://www.facebook.com/femininplurielitalia/

La ricerca indaga, e analizza, la realtà di numerose discriminazioni e disparità sul lavoro tra donne e uomini: dalla differenza di reddito percepito (gender pay gap), alla discrepanza tra donne e uomini per quanto riguarda l’occupazione (employment gap), fino al divario di genere nell’uso del tempo per quanto riguarda l’impegno in casa e in famiglia. Lo studio arriva, man mano, a spiegare e dimostrare i motivi per cui sia ancora difficile per le donne raggiungere, oggi posizioni apicali e decisionali.

I dati su questo tema, forniti dall’Organizzazione Mondiale del Lavoro (OIL), si intrecciano con le storie reali, professionali e personali, di 19 donne di successo, prendendo in esame quattro macro profili di donne in carriera:

1) Career, no family (età 35-45)

2) Career and family, no children (età 40-50)

3) Career and children, no men (età 45-55)

4) Career, children and a man (età 40-55)

La ricerca “Donne professioniste in Italia” delinea così uno scenario complesso, ma al contempo chiaro e organico, sulla condizione della donna nel mondo del lavoro, con approfondimenti in parte inediti sugli stereotipi non ancora superati, gli ostacoli in carriera, la sovranità dei “tempi maschili” sul lavoro, la difficoltà nella gestione della famiglia e molto altro.

Non mancherà, durante in webinar, un focus su donne, lavoro, Coronavirus ed effetti del lockdown: dalla perdita o riduzione del lavoro fino al rischio di impoverimento dei nuclei familiari a doppio reddito o a esclusivo reddito femminile.

Feminin Pluriel

Feminin Pluriel, associazione internazionale femminile nata nel 1992 in Francia da Beatrice Lanson Villat, è oggi presente con 18 Club in diversi paesi nel mondo e ha come scopo primario quello di creare un network internazionale di donne per facilitare relazioni e business, ma anche per dare a ognuna di loro la possibilità di condividere esperienze, progetti e di sentirsi ed essere “squadra”. Il Chapter italiano, fondato dall’Avv. Diana Palomba che ne è anche Presidente, è un’Associazione no profit: il ricavato delle quote e degli eventi viene infatti destinato ad attività finalizzate all’educazione, formazione e protezione delle donne, dei bambini o a progetti culturali e sociali.

Info web

https://www.facebook.com/femininplurielitalia/