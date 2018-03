“Donne e Matematica”: mostre, incontri e spettacoli al dipartimento di Matematica

Il dipartimento di matematica Tullio Levi-Civita dell'università di Padova organizza ”Donne e Matematica”, un'iniziativa che intende sensibilizzare studenti e grande pubblico sul ruolo delle donne nel mondo scientifico e in particolare nella matematica.

In programma l'allestimento della mostra itinerante ”Women of Mathematics throughout Europe. A gallery of portraits”, una serie di incontri e una lezione-spettacolo.

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

Location

Dipartimento di matematica Tullio Levi-Civita, via Trieste, 63

Complesso A. Vallisneri, via Ugo Bassi, 58(b

Programma

dal 7 al 23 marzo, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 19 - piano terra, del dipartimento di Matematica

Mostra itinerante ”Women of Mathematics throughout Europe. A gallery of portraits“

Inaugurazione: mercoledì 7 marzo, ore 12

venerdì 9 marzo

aula 1A150, del dipartimento di Matematica:

ore 14, seminari divulgativi

ore 15.30, tavola rotonda ”Donne e matematica”

aula Magna del complesso Vallisneri:

ore 17, lezione spettacolo “Simmetrie”

venerdì 16 marzo

aula 1A150, del dipartimento di Matematica:

ore 14, seminari divulgativi

ore 15.30, tavola rotonda “La scuola e i giochi matematici”

aula Magna del complesso Vallisneri:

ore 17, lezione spettacolo “Simmetrie”

Informazioni

Dipartimento di matematica Tullio Levi-Civita

049.8271200

https://events.math.unipd.it/DonMat