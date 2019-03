Giornata di presentazione del dossier statistico immigrazione 2018 al San Gaetano

Il Comune di Padova, in collaborazione con l’associazione Manifesto per Padova senza razzismo e discriminazioni e Acli arte e spettaolo Padova, organizza una giornata per presentare il Dossier statistico immigrazione 2018.

Il Dossier viene illustrato da Gianfranco Bonesso - responsabile regionale Idos.

Scarica la locandina dell'evento

A seguire è prevista la lettura scenica “Quel mattino a Lampedusa”, basata su testimonianze di naufraghi e soccorritori della tragedia del 3 ottobre 2013 a Lampedusa.

Interviene, proponendo la sua testimonianza, Vito Fiorino che è stato uno dei primi soccorritori.

Conclude la giornata l’intervento del magistrato Giovanni Palombarini.

Appuntamento il 16 marzo all'auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71

Programma

ore 16

Apertura lavori: Renato Rizzo - Manifesto per Padova senza razzismo e discriminazioni

Saluti del presidente provinciale Acli Padova Gianni Cremonese

Apertura lavori: Renato Rizzo - Manifesto per Padova senza razzismo e discriminazioni Saluti del presidente provinciale Acli Padova Gianni Cremonese ore 16.15

Introduzione di Marta Nalin - assessora al sociale del Comune di Padova

Introduzione di Marta Nalin - assessora al sociale del Comune di Padova ore 16.45

Presentazione dossier di Gianfranco Bonesso - responsabile regionale Idos

Il dossier è distribuito ad offerta libera fino ad esaurimento copie disponibili

Presentazione dossier di Gianfranco Bonesso - responsabile regionale Idos Il dossier è distribuito ad offerta libera fino ad esaurimento copie disponibili ore 17.45

Coffee break

Coffee break ore 18.15

“Quel mattino a Lampedusa” lettura scenica cura di Acli arte e spettacolo Padova, musiche di Francesco Impastato

“Quel mattino a Lampedusa” lettura scenica cura di Acli arte e spettacolo Padova, musiche di Francesco Impastato ore 19.30

Testimonianza di Vito Fiorino - soccorritore del naufragio del 3 ottobre 2013

Testimonianza di Vito Fiorino - soccorritore del naufragio del 3 ottobre 2013 ore 19.45

Chiusura lavori con Giovanni Palombarini - magistrato

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 348 3160165

email manifestoperpadova@gmail.com