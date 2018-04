“Double Six” CelloExpress, concerto per i 50 anni del gemellaggio Padova-Friburgo

Nel nome sono condensate le caratteristiche del gruppo musicale Double Six, protagonista del concerto che celebra i 50 anni del gemellaggio Padova-Friburgo: sei violoncellisti italiani e sei tedeschisi incontrano nel nome della musica d’insieme in uno scambio culturale facilitato dal gemellaggio ormai cinquantennale tra la città di Padova e di Friburgo. La comune passione per la musica è stato l’amalgama indispensabile per la realizzazione delle manifestazioni musicali, riunendo persone che riescono a mantenere vivi i loro studi musicali nonostante la loro vita lavorativa li tenga occupati per la maggior parte del tempo in altri ambiti; il tutto in un clima di amicizia e collaborazione.

Forte dell’esperienza effettuata lo scorso anno a Friburgo, l’ensemble si presenta a Padova proponendo un programma musicale vario e accattivante, mescolando musiche originali per violoncelli e trascrizioni di famosi brani musicali.

Appuntamento domenica 29 aprile alle 20.45 al cinema Torresino.

Musiche di Wagenseil De Swert-Goltermann Mercadante-Guarino Holm-Lamb Joplin-Jobim Villa Lobos

Musicisti

Soprano: Giovanna Gomiero

Violoncelli del gruppo di Friburgo: Carolina Berghorn, Susanne Puchelt, Thomas Winker, Andreas Schulze-Bonhage, Hannes Kiefner, Jonas Hees

Violoncelli del gruppo di Padova: Bruno Beraldo, Marco Marzolo, Sofia Marzolo, Enrico Maderni, Filippo Piovesan, Stefano Soncini

Informazioni

Ingresso libero

Istituto di cultura italo-tedesco

049.663424- 049.663232

info@icit.it

www.icit.it

Gallery