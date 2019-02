“Dove va la medicina oggi?”, incontro con Giuseppe Remuzzi al policlinico universitario

Venerdì 8 febbraio dalle ore 15 alle 18, in aula Morgagni del Policlinico Universitario in via Giustiniani 3 a Padova, nell’ambito del Corso di perfezionamento in bioetica dell’Università di Padova, diretto dal prof. Corrado Viafora, si terrà una lezione aperta alla cittadinanza. La sessione è dedicata a un quesito fondamentale: “Dove va la medicina oggi?”.

Dopo i saluti di Mario Plebani, presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Padova, la lezione magistrale è affidata a uno dei medici più noti d’Italia, Giuseppe Remuzzi, direttore dal giugno 2018 dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” e recentemente entrato a far parte del nuovo Consiglio Superiore di Sanità.

Giuseppe Remuzzi è autore di molti testi divulgativi tra cui il recente “La salute (non) è in vendita”, nel quale ci invita a riflettere sul valore del nostro Servizio Sanitario Nazionale che, pur tra luci e ombre, ci garantisce un diritto alle cure che in molti altri paesi del mondo non è scontato. E mentre a noi italiani sembra normale riuscire ad accedere alle cure, all’estero avere in famiglia un malato può voler dire indebitarsi fino a perdere tutto. «Il Servizio Sanitario Nazionale è un bene preziosissimo – sostiene Remuzzi ­– che va difeso con forza da chi oggi vorrebbe smantellarlo favorendo l’intervento dei privati».

Ne discutono con lui e con il pubblico due medici dell’Ateneo che hanno un’importante esperienza clinica con la ricerca universitaria: Roberto Vettor e Luca Fabris.

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/dove-va-medicina-oggi

Per informazioni

Corrado Viafora

Gruppo di ricerca Filosofia morale e bioetica

Dipartimento di Medicina Molecolare Unipd

Tel. 049 821 3130

cpbioetica.medicinamolecolare@unipd.it

corrado.viafora@unipd.it

Gallery