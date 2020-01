“Dove va la morale? Etiche e religioni, per la convivenza”, incontro alla Facoltà Teologica del Triveneto

Giovedì 16 gennaio si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri “Dove va la morale? – Vivere insieme, nella città plurale. Etiche e religioni, per la convivenza”, proposta di approfondimento sui temi etici promossa da Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza, in collaborazione con la Formazione all’impegno socio-politico. Alle ore 17, nell’aula tesi della Facoltà (via del Seminario 7 a Padova), sul tema Per l’armonia: tra oriente e occidente, dialogheranno Swamini Hamsananda Giri (Unione induista italiana, Monastero Altare - SV) e Massimo Raveri (Università Cà Foscari Venezia e Istituto di Studi ecumenici San Bernardino); coordina Simone Morandini (Fondazione Lanza e Facoltà teologica del Triveneto).

Il ciclo si concluderà giovedì 20 febbraio con i contributi di Pier Davide Guenzi (presidente Atism-Associazione teologica italiana per lo studio della morale e direttore Istituto superiore di Scienza religiose di Novara) e Giulio Osto (Facoltà teologica del Triveneto e Collegio universitario Gregorianum) su L’etica nella città plurale: suggestioni etiche e teologiche; coordina Leopoldo Sandonà (Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza).

Gli incontri sono aperti a tutti e l’ingresso è libero.

Facoltà Teologica del Triveneto segreteria@fttr.it ; 049-664116

; 049-664116 Fondazione Lanza info@fondazionelanza.it; 049-8756788

https://www.facebook.com/events/2554602524618348/