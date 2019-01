“Dove va la morale? Etica delle generazioni”, incontro alla Facoltà Teologica del Triveneto

Ciclo di incontri “Dove va la morale?” promosso da Facoltà Teologica del Triveneto e Fondazione Lanza in collaborazione con la Formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Padova.

Scarica il programma completo degli incontri "Dove va morale"

Etica delle generazioni

Per un futuro sostenibile

Dialogano Enrico Giovannini e Simone Morandini

17 gennaio, ore 17-19

Facoltà Teologica del Triveneto – aula tesi

Padova, via del Seminario 7

Giovedì 17 gennaio si terrà il terzo appuntamento del ciclo “Dove va la morale? – Etica delle generazioni”, proposta di approfondimento sui temi etici promossa da Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza, in collaborazione con la Formazione all’impegno sociale e politico. Alle ore 17, nell’aula tesi della Facoltà (via del Seminario 7 a Padova), sul tema Per un futuro sostenibile discuteranno Enrico Giovannini, docente di Statistica economica all’Università di Roma “Tor Vergata” e portavoce Asvis-Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e Simone Morandini, coordinatore del progetto “Etica, filosofia e teologia” della Fondazione Lanza, docente alla Facoltà teologica del Triveneto; introduce e modera Matteo Mascia, Fondazione Lanza.

L’ultimo incontro, il 7 febbraio, avrà per tema Meditatio futuri: mettere al mondo la speranza, con gli interventi di Ilenya Goss, pastore valdese e membro della commissione Bioetica della Tavola valdese, eLucia Vantini, filosofa e teologa, docente all’Istituto superiore di Scienze religiose di Verona; introduce e modera Riccardo Battocchio, vicepreside della Facoltà teologica del Triveneto.

Per informazioni

https://www.facebook.com/events/230405651204185/

Fondazione Lanza info@fondazionelanza.it; 049-8756788

Facoltà Teologica del Triveneto segreteria@fttr.it; 049-664116