“Dove va la morale? Etiche e religioni, per la convivenza”, incontro alla Facoltà Teologica del Triveneto

Prende il via giovedì 28 novembre la nuova edizione del ciclo di incontri sui temi etici Dove va la morale? focalizzato quest’anno sul Vivere insieme, nella città plurale. Etiche e religioni, per la convivenza. Alle ore 17, nell’aula tesi della Facoltà teologica del Triveneto (via del Seminario 7 a Padova), Miriam Camerini (regista teatrale e studiosa di ebraismo) e Simone Morandini (Fondazione Lanza e Istituto di studi ecumenici San Bernardino di Venezia) dialogheranno sul tema Il volto dell’altro: tra ebraismo e cristianesimo.

L’iniziativa è proposta da Facoltà teologica del Triveneto, Fondazione Lanza e Formazione all’impegno socio-politico della Diocesi di Padova.

Il percorso di riflessione, incentrato sulla presenza plurale delle religioni e sulle sfide che questa lancia per la crescita dell’ethos civile, è articolato in quattro appuntamenti, che si svolgeranno da novembre a febbraio.

«Moschee e templi, sinagoghe e chiese: la presenza plurale delle religioni è sempre più visibile nelle città che abitiamo – spiega il coordinatore del ciclo, Simone Morandini –. Non sempre, però, se ne riesce a valorizzare il positivo contributo alla crescita dell’ethos civile e spesso emergono invece le tensioni indotte dai (pur reali) elementi di differenziazione. Eppure, tante sono le sfide condivise dai credenti delle diverse fedi; tante le aree nelle quali esse possono mettere in comune una preziosa ispirazione di fraternità e un’importante sapienza di discernimento morale».

Come far sì allora che tale pluralità non sia un problema quanto piuttosto una risorsa per la convivenza? E cosa possono offrire in tal senso le tradizioni morali sviluppate dalle diverse prospettive religiose? Come esplorarle in un dialogo costruttivo, ricercando parole e pratiche condivisibili per la fratellanza umana?

Sono alcune domande a cui i relatori cercheranno di dare una risposta, in un dialogo che coinvolgerà esponenti del mondo cristiano con testimoni della realtà ebraica e di quella musulmana, per esplorare poi il mondo delle religioni dell’Asia orientale; una ripresa sistematica, infine, completerà il percorso.

I prossimi incontri

Il secondo appuntamento, Per una fratellanza rinnovata: tra islam e cristianesimo, giovedì 12 dicembre, vedrà gli interventi di Imam Yahya Zanolo (Comunità religiosa islamica italiana - Veneto, Vicenza) eGianluca Padovan (Istituto superiore di Scienze religiose “Mons. Arnoldo Onisto” di Vicenza, Commissione Cei per il dialogo con l’islam); coordina Francesca Schiano (Formazione all’impegno socio-politico).

Per l’armonia: tra oriente e occidente è il tema del terzo incontro, in programma giovedì 16 gennaio 2020, con un dialogo fra Swamini Hamsananda Giri (Unione induista italiana, Monastero Altare - SV) eMassimo Raveri (Università Cà Foscari Venezia e Istituto di Studi ecumenici San Bernardino); coordina Simone Morandini (Fondazione Lanza e Facoltà teologica del Triveneto).

Giovedì 20 febbraio il ciclo si concluderà con i contributi di Pier Davide Guenzi (presidente Atism-Associazione teologica italiana per lo studio della morale e direttore Istituto superiore di Scienza religiose di Novara) e Giulio Osto (Facoltà teologica del Triveneto e Collegio universitario Gregorianum) su L’etica nella città plurale: suggestioni etiche e teologiche; coordina Leopoldo Sandonà (Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza).

Gli incontri sono aperti a tutti e l’ingresso è libero.

Sono invitati a partecipare, in particolare, operatori pastorali, studenti e docenti interessati al dialogo interreligioso (in particolare insegnanti di religione cattolica) e i cultori della riflessione morale.

Tutti gli incontri si terranno nell’aula tesi della Facoltà teologica del Triveneto (via del Seminario 7, Padova) dalle ore 17 alle 19.

