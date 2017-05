Downtown Exhibition: concerti, spettacoli, show e cocktail per le vie del centro storico

Un maggio ricco di appuntamenti è la proposta di Downtown Exhibition, il progetto che sviluppa l’idea di “Fiera in città”, ideato per integrare le fiere più importanti che si svolgono a Padova; una serie di eventi speciali e gratuiti animeranno le vie del DUC (distretto urbano del centro storico), in occasione della Fiera Campionaria di Padova, in programma dal 13 al 21 maggio.

Tema unificante delle diverse iniziative che si svolgeranno nelle vie del centro, anche nelle aree rimaste più in ombra, è kulturshop la cultura come motore di sviluppo, e i nuovi Kulturscape, per enfatizzare, attraverso iniziative a tema, l’importanza della valorizzazione del paesaggio che caratterizza la città in cui viviamo, e Kulturgreen, che prevede degli eventi per promuovere la sensibilizzazione nei confronti della natura e del verde.

Si comincia sabato 6 maggio alle ore 16 con l’inaugurazione della mostra fotografica a cura del Fotoclub Padova (visitabile fino al 21 maggio). Allestita alla Loggia della Gran Guardia in Piazza dei Signori, la mostra “Urban Landscape” a tema “I commercianti della nostra città” propone una selezione di una cinquantina di foto realizzate dal Fotoclub, ritratti inediti della vita nelle vie del centro storico e degli esercizi commerciali; una narrazione fotografica con la volontà di sottolineare particolarità e caratteristiche originali, che rendono il centro storico di Padova portatore di un’identità unica nel suo genere. Nell’occasione sarà offerto un prosecco dalla Locanda Peccatorum.

Alle ore 16.30 in Galleria Duomo e alle 17 in Piazzetta Ghetto esibizione del corpo di ballo della StandUp Hip Hop School; dalle ore 16.30 in via Barbarigo, in occasione della festa della mamma, classici italiani di ieri e di oggi, concerto dell'energica Mitch, accompagnata da Alessandro Friso e la partecipazione straordinaria di Walter Bravi. Sempre alla stessa ora in via del Santo esibizione musicale dei giovani artisti del Conservatorio Pollini, prestigiosa istituzione della città da sempre fucina di grandi talenti, mentre in via Zabarella musica con Donatella Badan.

A Ponte Molino alle ore 18 concerto in barca dei “Musica per Dirigibili”, un progetto musicale composto dal duo Matteo Bertolini (chitarra, synth) e Mauro Pivetta (chitarra, synth). Attraversando generi quali l’ambient, l’elettronica e il noise, il duo sperimenta sequenze sonore moderne, conducendo il pubblico in visioni differenti della musicalità contemporanea. Cocktail finale offerto dall' Albabar in via San Fermo.

Downtown Exhibition proseguirà sabato 13 e sabato 20 maggio con numerose proposte tra cui una sfilata di cani e padroni, il gran torneo di burraco del DUC e la gran sfida di scacchi.

Downtown Exhibition è un progetto regionale, realizzato grazie all’accordo di partenariato tra Comune di Padova, ACC Associazione Commercianti del Centro, Associazione Gattamelata e Associazione Inghetto, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Per info: fb, Instagram: downtown. Exhibition

