Downtown Exhibition: concerti, spettacoli, show e cocktail per le vie del centro storico

Continuano gli appuntamenti di Downtown Exhibition, il progetto che sviluppa l’idea di “Fiera in città”, ideato per integrare le fiere più importanti che si svolgono a Padova; sabato 13 maggio una serie di iniziative gratuite animeranno le vie del DUC (distretto urbano del centro storico), in occasione della Fiera Campionaria di Padova, in programma dal 13 al 21.

Si comincia con “Scodinzo – naria”, passeggiata e sfilata di cani, un appuntamento da non perdere per cinofili e amanti degli animali. Ritrovo per cani e padroni (che si sono iscritti all’iniziativa) alle ore 15.30 in Piazza Duomo da dove avrà inizio una passeggiata che si snoderà in Ghetto, via dei Soncin, via San Martino e Solferino, via Roma e via XX Settembre fino a Piazza Castello, dove la sfilata inizierà alle 16.30. I presenti potranno degustare un cocktail green d’accoglienza, un succo e un box con un assaggio di humus e verdure, offerto da Emilio del Green Point di via Boccalerie; per gli amici a quattro zampe alcuni assaggi biologici offerti da Cecilia Mion di Biopets.

Una giuria composta da due bambini, un veterinario, il Presidente dell’ Associazione italiana Amici dell’Uomo che organizza la sezione Scodinzo-naria della Fiera Campionaria, Alessandra Ferri de Lazara e Cecilia Mion di Biopets voterà il cane migliore: un premio ai primi cinque classificati, e un ulteriore riconoscimento dalla Campionaria sarà consegnato durante la fiera. Al termine cocktail di beneficienza in favore del canile di Rubano.

L’evento appartiene al distretto Kulturgreen, e si propone di promuovere il rispetto e la cura per i cani, la valorizzazione degli spazi verdi del centro storico, e l’importanza di una dieta salubre per mantenersi in salute; è stato organizzato in collaborazione con Associazione italiana “Amici dell’Uomo”, centro cinofilo Pepé & Charlie, Associazione Nazionale Guardie per l’ambiente Veneto delegazione provinciale di Padova, Croce Azzurra, Biopets e Green Point da Emilio.

Al ponte delle Torricelle alle ore 16 sulla barca degli Amissi del Piovego, concerto del Cigana trio che propone una curata selezione di brani tratti dal repertorio jazzistico moderno e contemporaneo. Alle ore 16.30 in via del Santo musica con Donatella Badan, mentre alla stessa ora in via Zabarella musica con la cantante Giovanna Lubjan, autrice e compositrice di stile raffinato, che nelle sue canzoni delicate, profonde ed intense, ha incorporato influenze tra le più diverse della musica contemporanea.

Alle ore 16.30 in via del Santo, alle 17 in via Zabarella e alle 17.30 in Ghetto esibizione dei Doo Wop Boogie dancers, scuola di ballo fondata dai ballerini Matteo e Nadia, punto di riferimento in Veneto e Friuli per appassionati di boogie e rock n’ roll.

La showcase di Downtown Exhibition sita in stazione, sarà allestita con alcune singolari invenzioni in sinergia con la fiera Campionaria.

Continua fino al 21 maggio alla Loggia della Gran Guardia la mostra fotografica “Urban Landscape”, una selezione di una cinquantina di foto realizzate dal Fotoclub Padova, ritratti inediti della vita nelle vie del centro storico e degli esercizi commerciali.

Downtown proseguirà sabato 20 maggio con tante proposte tra cui il gran torneo di burraco del DUC e la gran sfida di scacchi.

Downtown Exhibition è un progetto regionale, realizzato grazie all’accordo di partenariato tra Comune di Padova, ACC Associazione Commercianti del Centro, Associazione Gattamelata e Associazione Inghetto, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Per info: fb, Instagram: downtown. Exhibition

