Downtown Exhibition: concerti, spettacoli, scacchi e Burraco per le vie del centro storico

Ultimo appuntamento con Downtown Exhibition sabato 20 maggio, in occasione della Fiera Campionaria di Padova.

Terzo e ultimo appuntamento con Downtown Exhibition, il progetto che sviluppa l’idea di “Fiera in città”, ideato per integrare le fiere più importanti che si svolgono a Padova, che propone una serie di eventi speciali e gratuiti per animare le vie del DUC - distretto urbano del centro storico.

TORNEO DI BURRACO

Dalle ore 16 in via del Santo, corso Milano e via Beato Pellegrino gran torneo di burraco del DUC, aperto a tutti gli appassionati di questo gioco, organizzato in collaborazione con Burraco Moving.

Partecipano un’ottantina di giocatori, con la finale che si disputerà sabato 10 giugno in corso Milano.

SCACCHI

Sempre dalle ore 16 in piazzetta Ghetto gran sfida di scacchi simultanea con il maestro internazionale Federico Manca.

Gli sfidanti potranno confrontarsi con un vero campione, un fuoriclasse del gioco contro più scacchiere contemporaneamente. Sarà allestita una scacchiera gigante dove poter sfidare chiunque passi per le vie del DUC.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la scuola di scacchi Federico Manca, da lui fondata insieme a Franco Alessandro nel 2007 con l’obiettivo di promuovere l’insegnamento degli scacchi in tutto il territorio italiano.

Il padovano Federico Manca ha iniziato a giocare all’età di otto anni, a dieci ha vinto il campionato Veneto juniores, diventando a quattordici anni il più giovane candidato maestro d’Italia; la sua è una carriera brillante e nel 1990 ottiene l’ambito titolo di maestro internazionale.

CONCERTI

Spazio anche alla musica e al ballo per animare le vie del centro. Al ponte delle Torricelle dalle ore 16 concerto in barca degli Amissi del Piovego con Mauro Pivetta.

Dalle ore 16.30 in via del Santo il Giorgia Canton duo con un repertorio vario dal soul al pop e in via Zabarella concerto dei Cigana trio che propongono un'accurata selezione di brani tratti dal repertorio jazzistico moderno e contemporaneo.

SPETTACOLI

Alle ore 16.30 in via Santa Lucia, alle 17 in via Zabarella e alle 17.30 in galleria Duomo esibizione dei Bounce Swing Lovers, un salto negli anni Venti con musica e balli itineranti.

PROSSIMI EVENTI

Downtown proseguirà mercoledì 24 e 31 maggio e mercoledì 7 giugno con la rassegna cinematografica.

