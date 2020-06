Giugno Antoniano: distribuzione dei drappi e tutte le visite alla Scoletta del Santo

Le norme di sicurezza sanitaria conseguenti alla pandemia da COVID 19 hanno costretto le realtà della Basilica antoniana a rivedere i proprio programmi tradizionali. Anche l’Arciconfraternita si è dovuta adeguare aderendo volentieri alle disposizioni che cercano di preservare la salute pubblica. Per tale ragione, ad oggi (le cose potrebbero cambiare), non ci sembra possibile attuare la consueta benedizione e distribuzione del Pane in onore di Sant’Antonio, segno devozionale tanto caro ai devoti del Santo in Italia e nel Mondo.

Quello che è certo è che non si svolgerà la Processione cittadina con la Reliquia del Mento di sant’Antonio. Quest’anno ci sembra ancora più utile la nostra proposta dei drappi antoniani, che potranno essere appesi ai balconi, alle finestre e alle terrazze come segno di condivisione della Festa magari proprio in quei momenti nei quali una Venerabile Reliquia del Santo sorvolerà in elicottero la nostra città.

Tutti i dettagli della festa dle 13 giugno qui.

Le visite alla Scoletta

L’Arciconfraternita vuole anche poter crescere nel numero dei propri iscritti e per far questo ritiene utile aprire le porte di quella che è storicamente la propria casa, ovvero la Scoletta del Santo, con alcune visite ad ingresso gratuite, nella quali i visitatori (in numero non superiore a 15) saranno accolti ed accompagnati dal Priore per conoscere sette secoli di vita sodale attraverso gli affreschi di Tiziano Vecellio e Girolamo Tessari, di Bartolomeo Montagna e Gianantonio Corona e altri ancora.

L’Arciconfratenita sui social

In questi giorni “scottano” anche i social media dell’Arciconfraternita con la Pagina Facebook @arciconfraternitasantantoniodipadova che ha superato i 16mila like e sulla quale verrà trasmessa in diretta, come ogni prima domenica del mese, la Catechesi del Padre Cappellano dalle ore 9 alle ore 11 di domenica 7 giugno 2020, anche con la S. Messa.

La distribuzione dei drappi antoniani per finestre e balconi

Dove?

Sul sagrato della basilica davanti alla Scoletta del Santo

Quando?

Sabato 6 giugno dalle ore 15 alle ore 17.30

Domenica 7 dalle ore 9 alle ore 13

Lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 dalle ore 16 alle ore 18

Sabato 13 dalle ore 8 alle ore 20

Domenica 14 dalle ore 9 alle ore 13

Costi?

Offerta minima a pezzo 5 euro

Evento facebook https://www.facebook.com/events/359311985028165/

Alla scoperta della Scoletta del Santo. Visita guidata storico-agiografica.

Dove?

Scoletta del Santo sul sagrato della Basilica antoniana

Quando?

Sabato 6 giugno ore 15

Sabato 13 ore 11 e ore 15

Domenica 14 ore 11

Costi?

Accesso libero fino ad un massimo di 15 persone per le note restrizioni epidemiologiche.

Info web

https://www.facebook.com/arciconfraternitasantantoniodipadova