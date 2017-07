Dreaming Academy, ultime audizioni per la classe del primo anno accademico 2017/2018

Il 6 settembre sarà il giorno dedicato all'ultima sessione di audizioni per la formazione della classe del primo anno accademico 2017/2018 della Dreaming Academy, Accademia di Musical e Spettacolo di Padova.

Durante l'arco della giornata, dalle 9 alle 20, nella sede della scuola il Direttore Artistico e i docenti di danza, canto e recitazione si dedicheranno alla selezione dei nuovi allievi del triennio professionale.

CRITERI DI SCELTA

La media dei voti ricevuti per ogni materia andrà a formare la graduatoria di accesso al primo anno accademico.

L' audizione si articola in tre prove:

PROVA CANTO: è necessario preparare un brano su base musicale di durata max. 2 minuti;

PROVA RECITAZIONE: è necessario preparare un monologo di carattere brillante o drammatico di max. 2 minuti;

PROVA DANZA: è necessario preparare una coreografia su base musicale della durata max. 2 minuti.

PRENOTAZIONI

Tutti i candidati dovranno presentarsi con un abbigliamento idoneo per la prova di danza e a ognuno di loro sarà assegnato un orario di convocazione preciso.

Per questo motivo è obbligatorio prenotare la propria audizione contattando la segreteria dell'accademia al numero 049.2021937 o scrivendo una mail a info@dreamingacademy.it.

DESTINATARI

La proposta formativa post-diploma della Dreaming ha una durata di tre anni e prevede una frequenza di 30 ore settimanali.

È rivolta a tutti coloro che intendono specializzarsi nello studio pratico e teorico delle materie artistiche del Musical, conseguendo al termine del percorso un diploma riconosciuto in Tecnico delle Arti Sceniche e Performative.

DREAMING ACADEMY

L'associazione nasce nel 2012 dal desiderio che il musical diventi una realtà, un mondo accessibile ai ragazzi dotati di talento e di passione. Per la prima volta viene presentato un piano di studi completo, intenso, professionalizzante e riconosciuto.

Per diventare un perfomer professionista, infatti, la passione ed il talento non bastano. Quello dell'artista è un lavoro che richiede sacrificio, voglia di farcela e soprattutto tanto studio; l'impegno richiesto è totale.

La Dreaming Academy crede nella possibilità di trasformare le passioni nel proprio lavoro futuro e fornisce tutti gli strumenti necessari per poter concretizzare i propri sogni a tutti coloro che non hanno paura di inseguirli.