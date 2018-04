"Drink me, eat me, read me" reading alla libreria “Il mondo che non vedo”

Drink me, eat me, read me si svolgerà giovedì 12 aprile, alle ore 19, alla libreria Il mondo che non vedo (via Beato Pellegrino, 37 - Padova), a Padova.

Il reading, a cura di Chiara Mattucci, è un'esperienza di lettura sensoriale che avrà come protagonisti i racconti di David Thomas “Non ho ancora finito di guardare il mondo” e sarà accompagnato da una degustazione studiata ad hoc sul sapore dei racconti scelti.

Per info e prenotazioni contattare ilbooklab@gmail.com.

Questo il link all'evento https://www.facebook.com/events/288475855018662/