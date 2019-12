“Drive me home”, proiezione al cinema Esperia

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21, “Drive me home”, film di esordio di Simone Catania con Vinicio Marchioni e Marco D’amore in ruoli completamente inediti. Una rara occasione per rivedere sullo schermo un attore “mito” come Lou Castel.

Regia di Simone Catania. Interpreti: Marco d’Amore, Vinicio Marchioni, Lou Castel, Jennifger Ulrich, Chiara Muscato, Nicola Adobati. Soggetto: Simoe Catania. Sceneggiatura: Simone Cagtalia e Fabio Natale. Produttore: Giampietro Preziosa, Marco Simon Puccioni. Michele Fornasero per Inthelfilm, Indyca Film, Rai Cinema.

Sinossi

Agostino e Antonio quindici anni fa hanno lasciato un piccolo paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni, entrambi vivono all’estero, ma non si vedono né si sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua abitazione, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all’asta, decide di ritrovare Agostino e coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale sono entrambi legati. Le loro vite, però, sono cambiate profondamente e forse non hanno più niente in comune. Vecchi conflitti e rivelazioni li accompagnano attraverso l’Europa in un viaggio a bordo di un tir, alla riscoperta di ricordi, segreti, progetti per il futuro.

Il film

Il film racconta proprio quel “tornare a casa”, quel bisogno di ritrovare delle sicurezze ma con la consapevolezza che “si può scardinare il senso di famiglia - dice Simone Catania - che il legame di sangue non è tutto nella realtà contemporanea. Agostino e Antonio hanno un legame fortissimo, un legame di fratellitudine”.

I mercoledì dell’Esperia

È l’ultimo appuntamento per il 2019 dei “mercoledì dell’Esperia” non una semplice rassegna ma un contenitore aperto alle proposte di un cinema piccolo”, indipendente, spesso trascurato ma sempre ricco di energia, passione e proposte.

Con una speciale attenzione alla produzione locale.

Uno spazio per scoprire qualcosa di diverso nel quale quasi sempre la proiezione è accompagnata dall’incontro diretto con gli autori, protagonisti, esperti, testimoni...

Si ripartirà a gennaio 2020

Ingresso

Biglietto intero: 6 euro - ridotto: 5 euro

Info web

https://www.facebook.com/events/2599612190099281/