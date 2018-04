Droni e agricoltura di precisione, la tecnologia scende in campo, incontro a Monselice

Ci sono i droni che sorvolano e tengono sotto controllo decine di ettari di colture e sono anche in grado di eseguire dei trattamenti in campo, come la lotta biologica alla piralide del mais, oppure compiere rilievi in 3D, ispezionare gli impianti fotovoltaici, realizzare mappe di vigoria di piante e terreni, eseguire studi di termografia e fotogrammetria aerea. Sono solo alcune delle applicazioni pratiche dei droni in campagna.

La tecnologia digitale ormai è una presenza quotidiana anche in agricoltura, in particolare nelle aziende condotte da giovani imprenditori, spesso laureati e naturalmente predisposti all’uso quotidiano delle nuove applicazioni, pronti a cogliere le potenzialità ma anche la forte carica innovativa di strumenti e applicazioni informatiche, che permette di ottimizzare le risorse, ridurre i costi e aumentare l’efficienza produttiva.

Proprio per favorire l’aggiornamento costante su un settore in rapida evoluzione Coldiretti Padova organizza un nuovo incontro dedicato all’uso dei droni e all’agricoltura di precisione, in collaborazione con il Consorzio Agrario del Nordest e Air Service, giovedì 12 aprile alle 20.30 a Monselice, nella sala della parrocchia SS. Redentore. In primo piano una riflessione sull’approccio e i punti critici dell’agricoltura di precisione ma anche le informazioni sui gruppi di acquisto di droni, i corsi e la scuola di volo droni Enac, la realizzazione di video aziendali. Intervengono Federico Miotto, presidente di Coldiretti Padova, Maurizio Poletti e Samuele Gardin di Air Service. Inoltre Diego Siviero, titolare dell’omonima azienda agricola biologica Loreo (Ro) poterà la sua esperienza di utilizzo dei droni per la lotta alla piralide del mais.