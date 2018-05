“Drum Show Kids” alla birreria Cr/ak

Va in scena venerdì 1 giugno dalle 19 al birrificio Cr/ak di Campodarsego - premiata come miglior birrificio d'Italia al concorso "Birra dell’Anno” alla Beer Attraction di Rimini - la prima edizione di “Drum Show Kids”, una serata di spettacoli ed esibizioni under18 di batteria e percussioni.

A curare l’evento è Dario Bano, batterista e percussionista polistrumentista esperto di musica africana Malinkè.

Organizzazione

Da anni la sua ricerca è incentrata nella fusione tra la poliritmia della cultura musicale africana imparata dai grandi maestri Griot dell’ovest Africa e la musica moderna come il jazz e il funk che studia dall’età di 8 anni con l’obiettivo di creare un linguaggio ibrido ed innovativo che unisca tecniche e mondi diversi.

L'evento

Drum Show Kids è uno spettacolo che si ispira al modello dei “drum show”, fenomeno che in America attira l’interesse del grande pubblico e degli appassionati e che è diventato nel tempo un esempio di cultura musicale di massa. In questo caso ad esibirsi saranno i giovani studenti di batteria e percussioni dello stesso Bano, in un evento che interseca i due strumenti della sua ricerca e passione.

Live show

Alle 21 a continuare lo spettacolo il live dei Jajëf, trio jazz/afro/funk/fusion con Dario Bano alla batteria, Ludovico Rinco alla tromba, Alberto Barban al basso. Un progetto musicale che fonde standard jazz e funk con linguaggi e ritmi tratti dalle percussioni africane applicate alla batteria.