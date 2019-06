“Il dubbio e la pazzia”, spettacolo all’Arena Romana

Musica, canzoni e lettere sulla "normalità" della guerra - Spettacolo teatrale e musicale.

Dettagli

Da una serie di lettere, dense di umanità, di soldati internati nell’allora Manicomio Militare di Padova, rinvenute e studiate nel 2014 da Maria Cristina Zanardi, oggetto del suo prossimo libro, nonché di varie letture da lui recitate in pubblico, Dino Palmieri ha tratto uno spettacolo.Ci saranno le lettere, un pizzico di letteratura e tanta buona musica dagli anni ‘70 in poi, italiana e straniera, ma coi testi recitati in italiano.Si riflette sull’atteggiamento individuale di fronte alla guerra, dove le parole d’ordine sono il dubbio di fronte a una “normalità” bellica così poco normale e la pazzia, che forse è fuga da una realtà inaccettabile, forse è, come l’arte, un ragionare fuori dagli schemi imposti.

Che sian canzoni o parole, sempre si tratta dell’individuo, soldato o artista che sia, sgomento di fronte all’irrazionalità di tutti i conflitti, col filtro della condizione particolare come è quella della malattia mentale, vera o simulata che fosse, nel periodo della Grande Guerra, ma anche con il contributo di grandi scittori come Cervantes e Brecht, testimoniati dalla recitazione, accostati all’autorialità in musica, da Guccini a Gino Paoli, dai Talking Heads a John Lennon, resi sul palco dalla chitarra di Alessandro Modenese e dalla voce di Chiara Luppi, per una serata tutta da gustare e anche un po’ da pensare.

Quando e dove

Appuntamento mercoledì 26 giugno alle 21.30 ai Giardini dell'Arena Romana di Padova (ingresso da via Porciglia).

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-dubbio-e-la-pazzia-con-chiara-luppi-alessandro-modenese-dino-palmieri-62636851509